キャップロゴが所属先の富士通に 古江彩佳の米5年目はスタートダッシュから「勝ちきりたい」
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米5年目を迎える古江彩佳に、装いの変化があった。キャップ前面のロゴが所属契約を結ぶ「富士通」になった。「雰囲気が変わるとは思うし、（気持ちが）切り替えられる部分でもあるかなと思う。頑張りたい」と気を引き締める。
【写真】ボールが変わった？ 現地で撮影した竹田麗央の2026年開幕セッティング
過去2シーズンの優勝者のみが出場できるエリートフィールドに、4年連続4度目の出場。「開幕っていうところに少し怖さはあるけれど、思い切ってプレーして、調子を段々と作っていけるように、いい結果で終われたら」。初めてのメジャー制覇、平均ストローク1位のベアトロフィを戴冠した2024年は、この開幕戦で優勝争いの末、4位に入ったところから始まった。シーズンを占う上で、大事な4日間になるかもしれない。大好きなディズニーと浜崎あゆみのライブ観戦をこのオフの2大イベントにあげつつ、しっかりとゴルフの調整もしてきた。2カ月ほどの短い時間だが、例年よりもラウンドする機会が多かったことで、「コースを回っているままのフィーリングで来れた」と心地よさも感じている。今大会は24年「アムンディ・エビアン選手権」の優勝者として出場する。「また帰ってこられたらと思うし、そのためには（今季）優勝するしかない。アメリカでの優勝もしたい。いい時に勝ちきることができたら」と、米本土で優勝カップを掲げることを目標にする。そのためには、「できるだけボギーを叩かないこと」を大事にしたい。「去年はすごく多かった。そこを1年間意識して、攻めることも忘れずにするのが大事なところ」。昨年大会でのボギー以上の数は10個。現地住民も驚くほどの冷え込みは厳しい状況になりそうだが、この数字を減らして上位争いに加わり、26年シーズンに勢いをつけていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
古江彩佳の昨季成績をおさらい
大会初日の組み合わせ＆スタート時間（プロのみ）
歴史的寒波で「50時間以上」空港で足止め… 笹生優花は“私服”で開幕戦に登場
“メジャー優勝”目指す岩井明愛＆千怜は年女「やっと24歳、もう24歳…狭間の気持ち」【2026年米女子開幕直前インタビュー・後編】
日本シード放棄、過酷な米下部挑戦… 原英莉花はいざ米1年目へ「そんなに重い決断でなかった」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】
【写真】ボールが変わった？ 現地で撮影した竹田麗央の2026年開幕セッティング
過去2シーズンの優勝者のみが出場できるエリートフィールドに、4年連続4度目の出場。「開幕っていうところに少し怖さはあるけれど、思い切ってプレーして、調子を段々と作っていけるように、いい結果で終われたら」。初めてのメジャー制覇、平均ストローク1位のベアトロフィを戴冠した2024年は、この開幕戦で優勝争いの末、4位に入ったところから始まった。シーズンを占う上で、大事な4日間になるかもしれない。大好きなディズニーと浜崎あゆみのライブ観戦をこのオフの2大イベントにあげつつ、しっかりとゴルフの調整もしてきた。2カ月ほどの短い時間だが、例年よりもラウンドする機会が多かったことで、「コースを回っているままのフィーリングで来れた」と心地よさも感じている。今大会は24年「アムンディ・エビアン選手権」の優勝者として出場する。「また帰ってこられたらと思うし、そのためには（今季）優勝するしかない。アメリカでの優勝もしたい。いい時に勝ちきることができたら」と、米本土で優勝カップを掲げることを目標にする。そのためには、「できるだけボギーを叩かないこと」を大事にしたい。「去年はすごく多かった。そこを1年間意識して、攻めることも忘れずにするのが大事なところ」。昨年大会でのボギー以上の数は10個。現地住民も驚くほどの冷え込みは厳しい状況になりそうだが、この数字を減らして上位争いに加わり、26年シーズンに勢いをつけていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
古江彩佳の昨季成績をおさらい
大会初日の組み合わせ＆スタート時間（プロのみ）
歴史的寒波で「50時間以上」空港で足止め… 笹生優花は“私服”で開幕戦に登場
“メジャー優勝”目指す岩井明愛＆千怜は年女「やっと24歳、もう24歳…狭間の気持ち」【2026年米女子開幕直前インタビュー・後編】
日本シード放棄、過酷な米下部挑戦… 原英莉花はいざ米1年目へ「そんなに重い決断でなかった」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】