【中継】「ふとんから起き上がりづらかった…」近畿地方上空に強い寒気　兵庫・豊岡市で３１ｃｍの積雪観測　２９日夜から３０日にかけて兵庫・京都に大雪警報発表の可能性　気象台

１月２９日の近畿地方は、冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込んでいます。



城崎温泉がある兵庫県豊岡市では、午前１１時時点で３１センチの積雪を観測。朝の温泉街では「浴衣に長ぐつ」姿で歩く温泉客も見られました。



「（雪は）きれいだし、よかったです、ただ交通のことに関しては不安はありますけど」



先週末に降った雪が残る中、地元の人たちは雪かきに追われました。



（地元の人）「できるだけこの表面をきれいにしたいと。横がもうパンパンで捨てるところがないんです」





また、京都府舞鶴市でも２９日朝、雪が降りました。「（雪は）毎週だなという印象が。みなさん腰を痛めたり、がんばって雪かきされている人が多いです」「（Ｑけさは何時から雪かきを？）だいたい８時から、ここはですね。家は４時から（雪を）かいてます」気象台は、２９日夜から３０日にかけて兵庫県と京都府に大雪警報を発表する可能性があるとして、積雪や路面の凍結による交通障害などに十分注意するよう呼びかけています。一方、２９日朝の大阪市内は冷たい風が吹き、最低気温は２・５度。厳しい寒さの中での通勤となりました。「（けさは）めちゃ寒かって、肌寒かった。起き上がりづらかったです、ふとんから」「（寒さ対策をけさは）特段何もしてないので、いつもどおりで来てしまったので、ちょっと寒いなと思っています」