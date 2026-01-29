歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、都内で自身が監督を務めたライブフィルム「月光 ずっとこの光につながっていたんだ」（来月6日公開）の完成披露上映会に登壇した。デビューからまもない時期に“大物”の前座を務めていたことを明かした。

一般向けには初公開となった自身2作目の監督作品。上映直後のファンからの生の感想に耳を傾けた福山。福島県在住というファンから、デビュー直後の92年に同県郡山市で行われたイベント「輸入博」で、アンパンマンショーの前に歌唱していたという懐かしい話が向けられた。

すると、福山は「来られていたんですか！」と驚きながら「イベントの最後がアンパンマンショーで、その前に歌っていたんですよ」と明かした。さらにイベントの時間が押していたといい「スタッフから“アンパンマンはずらせないので、一曲削ってもらっていいですか？”って言われましたね」と懐かしんだ。それでも「それがあって場数を踏んだから、長崎でのフリーライブがあったんです。いい思い出です」とした。

同作は福山の故郷である長崎市に2024年10月に開業した長崎スタジアムシティでのこけら落としライブを収めたライブフィルム。自身初の大型フリーライブで、県内外から約53万の応募があった。現地と県内23カ所のライブビューイングと生配信も含め、計約32万人を動員した。