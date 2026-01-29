ドル円１５３．０５近辺、ユーロドル１．１９８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は153.05近辺、ユーロドルは1.1985近辺で推移している。いずれも前日NY終値よりもドル安方向に振れている。本日これまでのレンジは、ドル円が152.77-153.43、ユーロドルが1.1952-1.1994となっている。米政府機関閉鎖リスクが高まっていることがドル安圧力となっている。また、ドル円にとっては介入警戒感があるだけに、円安・ドル高方向への値動きが続きにくい面も指摘される。



USD/JPY 153.07 EUR/USD 1.1985

