Ê¡»³²í¼£¡¢ÂÎÎÏ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¡¡¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï100¥¥íµó¤²¤ë¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤âÂÎÎÏ¤¬¡Ö´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ØFUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI¡¡·î¸÷ ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡ªÅÐ¾ì»þ¤ÎÊ¡»³²í¼£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤Þ¤·¤ã¤ÏÅÜÅó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¤ªÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ì¤ÐÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¡Ö´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡¢8³ä¤°¤é¤¤²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿çÌ²¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ë¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â¡£¿©¤ÙÊª¤â¡¢¤â¤È¤â¤È»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÃæ¿´¤ËÁ¡°Ý¼Á¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¼ò¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¿¼¼ò¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£³µ¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¤Ë1²ó¡£¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï¡Ë100¥¥í¤Ç¤¹¡£100¥¥í¤¬3²ó¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ç4²ó¡£¶ÚÆù¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶ÚÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¡£Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç²óÉü¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î13Æü¤ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«ºÅ¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØGreat Freedom¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡£Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡»³¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë2·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿1993Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCalling¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖMoon¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤¬ËÜÊÔ¸å¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
