『悪の花』イ・ジュンギ、誕生月に来日ファンミーティング開催「幸せな時間を準備します」
韓国の俳優イ・ジュンギが、4月10日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて来日ファンミーティング『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me』を開催することが決定した。
【動画】ファンにメッセージしたイ・ジュンギ
トークだけでなく歌・ダンスを公演で披露しているイ・ジュンギ。公開された動画では「僕の誕生日がある4月に、皆さんにお会いできるので、とてもうれしく幸せです。僕の誕生日だからというより、皆さんとまたこうして、あたたかな思い出を作ることが、とてもとても幸せです」とメッセージ。続けて「胸をときめかせながら、心を込めて、すてきでかっこよく、幸せな時間を準備します」と意気込んだ。
■『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me』公演詳細
日時：4月10日（金）午後4時30分開場／午後5時30分開演
会場：神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
【動画】ファンにメッセージしたイ・ジュンギ
トークだけでなく歌・ダンスを公演で披露しているイ・ジュンギ。公開された動画では「僕の誕生日がある4月に、皆さんにお会いできるので、とてもうれしく幸せです。僕の誕生日だからというより、皆さんとまたこうして、あたたかな思い出を作ることが、とてもとても幸せです」とメッセージ。続けて「胸をときめかせながら、心を込めて、すてきでかっこよく、幸せな時間を準備します」と意気込んだ。
■『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me』公演詳細
日時：4月10日（金）午後4時30分開場／午後5時30分開演
会場：神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール