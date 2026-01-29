元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が29日、自身のインスタグラムを更新。“おなかチラリ”ショットを公開した。

「以前、放送されたサンテレビ『ネクスト・ニッポン〜AIが描く未来図』が本日YouTubeで配信されます この収録までAIを使ったことがなく…本当に疑問に思ってることをたくさん聞いて、教えてもらい使い始めました！」と報告。

“おなかチラリ”ショットなどをアップし「AI専門家さんが教えてくださるので、まだAIに抵抗がある方、使い方がわからない方、使ってるけどレベル高い使い方をしたい方、見てくださいね」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で可愛いです」「ミニ姿メチャメチャ可愛い〜」「かわいいです」「グー！！」などの声が寄せられている。

時東は05年に元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴び、翌年にはつんく♂プロデュース曲でブレークした。昨年に、10年ぶりにグラビア活動を再開。

プライベートでは、16年10月にはDAISHIと結婚したことを明かし、22年3月に第1子となる男児を出産した。