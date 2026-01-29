ミスジステーキが29日限定で特別価格に。2月の「替え肉」が無料になる企画も要チェック。やっぱりステーキの「11周年感謝祭」はお得がいっぱい。

やっぱりステーキでは、2026年1月29日から「11周年感謝祭」を開催中です。

替え肉が必ず当たるガチャも開催！

創業11周年を迎えたやっぱりステーキは、これまでの感謝の気持ちとともに、より多くの人に"肉を食べる楽しさ"を味わってもらたいとの思いで、期間中お得なキャンペーンを実施します。

第1弾は、1月29日の「いい肉の日」1日限定で、看板商品「やっぱりステーキ（ミスジ）」が、100g 1290円の特別価格でお得に食べられます。

当日は、LINE友だち限定で替え肉が必ず当たる「肉ガチャ」も同時開催します。「やっぱりステーキ（ミスジ）」100gを注文し、1等の「やっぱりステーキ（ミスジ）」が当たると、最大1210円お得になります。

替え肉が必ず当たる「肉ガチャ」

第2弾は、2月9日の「肉の日」に合わせ、LINE友だち限定で替え肉が必ず当たる「肉ガチャ」を開催します。いつものステーキに替え肉をプラスできます。毎月恒例の「肉の日」企画ですが、2月は暦上29日がないため、2月9日に実施します。

また、毎月実施している「9のつく日」キャンペーンも通常通り開催するとのことです。2月19日は、ステーキメニューを注文すると、やっぱりステーキを50g増量するクーポンを配信します（一部店舗ではガーリックバターライスの提供）。

ステーキ全メニューが100g増量

最大の目玉となる第3弾は「強制替え肉キャンペーン」は2月23日（祝）に開催されます。ステーキメニューを注文した全ての人を対象に、ステーキ全メニューが無条件で強制的に100g増量します。LINE友だち登録などの条件はありません。来店した人全員に感謝を届ける周年ならではの特別企画となっています。

各キャンペーンの実施内容は、店舗によって一部異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

