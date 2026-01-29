1月23日 発売

Flying Tiger Copenhagenは、 北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストア「フライングタイガー」全店で1月23日より春の新商品267アイテムを発売した。

今回はその中から、デジタルデトックスや記憶の定着につながることから、SNSでも話題のセルフケア方法として注目が高まっている「ジャーナリング」を気軽に楽しめる春の文房具をピックアップして紹介したい。

「ジャーナリング」はアメリカで生まれた、自分の思考や感情、目標などをノートに書き出すセルフケア。単に書くというだけではなく、あえて紙にペンで書くことで感情の整理や自己探求、ストレス軽減を図ることを目的としている。日本でも2025年から静かな流行を広げている。

読書日記

価格：495円

本を読んだら、記録する。本の感想や、記憶したい言葉などを文字に書き出したら、より考えが深まるかも。。100冊記録可能。

5年日記

価格：880円

一目でわかる、5年分の日記。同じ日付でも、自分が過ごした時間は毎年違う。ただ日常を記録する日記はもちろん、育児日記、推し活日記など、自分仕様で書いてみよう。

5分日記

価格：880円

寝る前の5分を使って、今日の1日を振り返ることができる日記。自分と向き合う時間をつくる機会にも。

WEEKLYプランナー

価格：660円

1週間のスケジュールを見開き1ページでまとめることが可能。直接紙に書くことで、頭の中が整理されて勉強や仕事がはかどるかも。

DAILYプランナー/WEEKLYプランナー

価格：各440円

壁に貼ったり、持ち歩いたりすることができる便利なプランナーは、1枚ずつ用紙をはがして使える。

DAILYプランナー

WEEKLYプランナー

ステッカーブック

価格：220円

プランナーにぴったりな内容のステッカーがたっぷりセットに！ 小さくて持ち運びやすいのもうれしい。

メモボックス（ミラー付）

価格：550円

さっとメモを取りたい時に便利。さりげなく鏡で容姿チェックも可能です。

ドローイングペン

価格：660円

花柄のケースに入ったカラーペンセット。日記や手帳をカラフルに。