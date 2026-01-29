奈良県天理市の「なら歴史芸術文化村」が開村4周年を迎えます。これを記念し、2026年3月21日（土）に「鉄道トークスペシャル2026」が開催される運びとなりました。

鉄道を切り口に地域・観光・文化を深掘りするこのイベントには、タモリ倶楽部などでおなじみの南田裕介マネージャーや、女子鉄アナウンサーの久野知美さんら豪華メンバーが集結。鉄道ファンはもちろん、親子でも楽しめる内容となっています。

開催概要（日時・場所）

完全入替制の2部構成で開催

イベントは午前と午後の2部制となっています。各回定員は200名で、完全入替制です。

午前の部：10:30開場 ／ 11:00開演

午後の部：13:30開場 ／ 14:00開演

どちらの回も内容を楽しめる構成となっており、都合の良い時間帯を選んで参加できます。料金は大人1,000円／子ども（小学生以下）500円で、前売券は「チケットぴあ」にて販売中。当日券は「なら歴史芸術文化村 ホール受付」で販売します（※前売券が定員に達した場合、当日券の販売はありません）。

会場は「なら歴史芸術文化村」ホール

会場となるのは、奈良県天理市にある「なら歴史芸術文化村」の芸術文化体験棟ホールです。 歴史・芸術・文化の発信拠点として親しまれている同施設で、鉄道の魅力に触れるひとときを過ごしましょう。

豪華出演者による「鉄道トーク」

鉄道愛あふれるメンバーが集結

当日は、メディアでもおなじみの「鉄道愛あふれる豪華メンバー」が奈良の地に大集合します。ここでしか聞けない裏話や、「鉄道あるある」などで会場を盛り上げます。

南田裕介（タモリ倶楽部「鉄道企画」出演 鉄道大好きマネージャー）

久野知美（「友近・礼二の妄想トレイン」出演 女子鉄アナウンサー）

福原トシヒロ（元近鉄名物広報マン）

旭堂南鈴（鉄オタ選手権出演 講談師）

プロならではの視点とマニア心をくすぐるトークは必聴です。「鉄道は詳しくないけど話を聞くのは好き」という方にもおすすめのイベントです。

午後の部には「あをによし」開発担当者もゲスト出演

午後の部限定のゲストとして、近畿日本鉄道の奥山元紀氏が出演します。 奥山氏は、人気の観光特急「あをによし」列車の企画・開発を担当した人物。開発秘話など、貴重な話が聞けるチャンスとなりそうです。

無料で楽しめる関連イベントも

鉄道模型運転会を2日間開催

ホールのトークイベントに合わせ、無料関連イベントとして「鉄道模型運転会」も開催されます。 こちらは予約不要・入場無料で、芸術文化体験棟のセミナールームA・Bにて行われます。

【開催日時】

3月20日（金・祝）12:00〜17:00

3月21日（土）10:00〜17:00

トークショーの前後に立ち寄って、精巧な鉄道模型の走行を楽しむのもおすすめです。

「鉄道トークスペシャル2026」概要

【開催日】2026年3月21日（土）

【開催時間】

午前の部：10:30開場 ／ 11:00開演

午後の部：13:30開場 ／ 14:00開演

【会場】なら歴史芸術文化村 ホール（芸術文化体験棟）

【住所】奈良県天理市杣之内町437-3

【料金】大人：1,000円／子ども（小学生以下）：500円

【定員】各回200名

【前売券】チケットぴあにて販売中

当日券はホール受付にて販売（※前売券完売時は販売なし）

チケット情報やアクセスなど、詳細は主催者の公式サイト等をご確認ください。

（画像：なら歴史芸術文化村）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）