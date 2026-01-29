ÄÄµÆ´Æ»¡±¡Ä¹¤¬¼¿¦¤Ø¡¡·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¡ÍêÁíÅý¡ÖÁá´ü²óÉü´ê¤¦¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌ¡¢¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ¤Ï28Æü¡¢ÄÄµÆ¡Ê¤Á¤ó¤¤¯¡Ë´Æ»¡±¡Ä¹¤Î¼Ç¤¤òÇ§¤á¤ëÁíÅýÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Ç¤´ü¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÏÆ±Æü¡¢ÄÄ»á¤ÎÁá´ü²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÄÄ»á¤Ï2024Ç¯Ëö¡¢É÷¼Ù¤Î¤¿¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÕÂ¡¤Î¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ÏÇ¾·ì´É¼À´µ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Æ»¡±¡¤ÏºòÇ¯9·î¡¢ÄÄ»á¤¬Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¸Ë¤ËÊÖÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·Å¡Ê¤«¤¯¤¬¤±¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÄÄ»á¤ÏÆþ±¡¤·¤¿¸å¤¹¤°¤Ë¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍêÁíÅý¤Ï·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¡¢²óÉü¸å¤Ë¿¦Ì³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ°ÖÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤À¤¬´°Á´¤Ê²óÉü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÄ»á¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¼°Õ¤ò¼¨¤·¡¢ÍêÁíÅý¤¬¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÄÄ»á¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹âÍº°å³ØÂç³ØÉÕÂ°ÃæÏÂµÇ°ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÍêÁíÅý¤Ï28Æü¤ËÌ±¿ÊÅÞ¤Î½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÄÄ»á¤Ï¡ÊÌ±¼ç²½¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬·Ù»¡¤È¾×ÆÍ¤·¤¿1979Ç¯¤Î¡ËÈþÎïÅç»ö·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆÉþÌò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Âº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÌ±Âç²ñÂåÉ½¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤äÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÄ¹¡¢ÁíÅýÉÜÈë½ñÄ¹¡¢´Æ»¡±¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¹ñ¤ä¼Ò²ñ¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂåÍý±¡Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Íû¹ãîâ¡Ê¤ê¤³¤¦¤¤ó¡ËÉû±¡Ä¹¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¢¹â²Ú¸¬¡¢èñÌÒùè¡¢ÎÓ¹ªû±¡¢ÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
