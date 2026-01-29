EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90

キオクシアは、UHS-II規格に対応した「EXCERIA PRO G2 SDメモリカードシリーズ」を2月21日（金）に発売する。ビデオスピードクラスV90とV60の2モデルで構成する。

V90モデルは8K動画撮影を想定したプロフェッショナル向け製品と位置付ける。最大読み出し速度は310MB/秒、最大書き込み速度は300MB/秒を実現した。

V60モデルは性能と価格のバランスを重視した製品。最大読み出し速度は300MB/秒、最大書き込み速度は250MB/秒の性能を持つ。両モデルともUHS-II規格対応により、高速なファイル転送を可能としている。

ビデオスピードクラスはSDアソシエーションが規定する動画撮影用の規格で、V90は最低保証速度90MB/秒、V60は60MB/秒を意味する。

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V90

容量

最大読み出し速度

最大書き込み速度

ビデオスピードクラス

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V60

64GB 128GB 256GB 512GB310MB/秒300MB/秒（512GB） 295MB/秒（64GB、128GB、256GB）V90

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II メモリカード V60

容量

最大読み出し速度

最大書き込み速度

ビデオスピードクラス

128GB 256GB 512GB300MB/秒250MB/秒（256GB、512GB） 170MB/秒（128GB）V60