【テニス速報】 全豪オープン 第12日 アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ vs ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 2 - 1 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ]
全豪オープン第12日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス準決勝で、第7シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナと第5シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが7-6で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-3で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-4で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-29 16:02:09 更新