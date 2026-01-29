全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ] 2 - 1 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ]

　全豪オープン第12日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス準決勝で、第7シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナと第5シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが対戦した。
　第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが7-6で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-3で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-4で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-29 16:02:09 更新