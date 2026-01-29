¡ÖÐþËý¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤¬¶¯¤¤¤¬¡Ä¡×¥É·³ºÇÂç¤Î¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ãí»ë¤¹¤ëÍýÍ³
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö2026Ç¯ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Ï´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ëÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÔ²ó¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î»Ñ¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ê¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¡È¼ª¤ò³«¤¤¤Æ¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ì¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÐþËý¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸·¤·¤¤Ãé¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï1·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ê·ë²Ì¤ÎÈÏ°Ï¤òÁÛÄê¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Îã³°¤¬1¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º´¡¹ÌÚ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇºÇ¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤òµó¤²¤¿¡£
NPB»þÂå¤Ë¤ÏºÇÂ®165km¤òµÏ¿¤·¡¢´°Á´»î¹ç¤âÃ£À®¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¹ñºÝ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£1ºÐ¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤Ï10»î¹ç¡ÊÀèÈ¯8»î¹ç¡¢36.1²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¡¢28Ã¥»°¿¶¤È´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ëÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£5·îÃæ½Ü¤Ë¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢Ìó4¥«·î´Ö¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÑµ×À¤ÎÌäÂê¤òÏªÄè¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¡Ê10.2²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¥»¡¼¥Ö2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¡¢6Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£ºÇÂ®µåÂ®¤â100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.9km¡Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤»¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ïºòµ¨½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ØÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ë5ÈÖ¼ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï6ÈÖ¼êÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂè3¤Îµå¼ï¤ò³«È¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ëµå¼ï¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î2µå¼ï¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òµá¤á¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢µÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤½¤¬Â¾¤Îµå¼ï¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅê¤²¤ëË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ø¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼çµÁÅª¤ÊÀ¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿ºÝ¡¢µåÃÄ¤ÏÈà¤ÎÂ®µå¤ÎµåÂ®²óÉü¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌò³ä¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢ÅêµåÆ°ºî¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¼«¤éÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÊó¤¸¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¸Ä¿Í¼çµÁÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢9²ó¤ËÂÇ¼Ô¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤µ¤â¼º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ø¥²¡¼¥à¤¬¸ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤·¡¢¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¤éµ¤ÉÕ¤¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥²¡¼¥à¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥°¥¥Ã¥¯¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò³«È¯¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£º£¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò1¤Ä²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ä¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó½àÈ÷¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
NPB»þÂå¤«¤é¸Ä¿Í¼çµÁÅª¤ÊÀ¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼ª¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
