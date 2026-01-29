栄養バランスもGOOD！フライパンいらずのクリームドリア2選


寒い毎日。体を温めながら残りご飯も消費できる、あつあつのドリアはいかが？　 レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけ、という簡単ドリアなら、フライパンを使わず手軽に作れます。今回は、定番のクリームソースを使ったレシピを2品、ご紹介。肉、野菜、それにご飯も入っているから、1品でも栄養バランスがいいので、休日のブランチにもおすすめですよ！

教えてくれたのは…

▷植田有香子さん

料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。

■とり肉とブロッコリーのドリア

クリーミーでコクあり。粒マスタードが味の決め手！

とり肉とブロッコリーのドリア


【材料・2人分】＊1人分602kcal／塩分2.7g

・温かいご飯・・・ 300g

・とりむね肉（皮なし）・・・ 120g

・ピザ用チーズ・・・ 60g

・ブロッコリー ・・・4房（約60g）

・玉ねぎ・・・1/4個

■ A

　└小麦粉 ・・・大さじ2

　└洋風スープの素（顆粒）・・・小さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└こしょう ・・・少々

■Ｂ

　└牛乳 ・・・1カップ

　└バター ・・・20g

粒マスタード

【作り方】

1．ブロッコリーは縦半分に切り、玉ねぎは縦薄切りにし、とり肉は2cm四方に切る。

2．耐熱ボウルに1を入れ、Aを加えてまぶす。Bを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。

3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。ご飯、粒マスタード大さじ1を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてチーズを散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼く。

■豚肉とれんこんの和風クリームドリア

豆乳ベースの軽やかなソースに、塩昆布でうまみをプラス

豚肉とれんこんの和風クリームドリア


【材料・2人分】＊1人分703kcal／塩分2.8g

・温かいご飯・・・ 300g

・豚こま切れ肉 ・・・150g

・ピザ用チーズ ・・・60g

・れんこん・・・ 60g

・万能ねぎ ・・・4本

・塩昆布 ・・・16g

■ A

　└豆乳（成分無調整）・・・ 1カップ

　└バター ・・・20g

しょうゆ　小麦粉

【作り方】

1．れんこんは5mm厚さのいちょう切り、万能ねぎは5mm幅の小口切りにする。豚肉は大きい場合は食べやすい大きさに切る。

2．耐熱ボウルにれんこん、豚肉、しょうゆ大さじ1/2を入れて混ぜ、小麦粉大さじ2をまぶす。Aを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。

3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。ご飯、塩昆布を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れて、万能ねぎ、チーズの順に散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6 〜8分焼く。

＊　＊　＊

クリーム系のドリアは、小麦粉が沈殿するとだまになり易いため、混ぜたらすぐ焼いてください。ソースの水分が多いので、ソースを作るときは、吹きこぼれないように少しすき間をあけてラップをかけましょう。牛乳は豆乳に、豆乳は牛乳に、入れ替えて作ってもおいしいですよ。洗い物も減らせて一石二鳥のフライパンなしドリア。ぜひ作ってみてくださいね！

※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。

※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／植田有香子　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき　撮影協力／UTUWA　

文＝高梨奈々