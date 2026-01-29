肉も野菜も入って栄養バランスGOOD！フライパンいらずのクリームドリア2選
【画像で見る】粒マスタードが決め手！栄養たっぷり「とり肉とブロッコリーのドリア」
寒い毎日。体を温めながら残りご飯も消費できる、あつあつのドリアはいかが？ レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけ、という簡単ドリアなら、フライパンを使わず手軽に作れます。今回は、定番のクリームソースを使ったレシピを2品、ご紹介。肉、野菜、それにご飯も入っているから、1品でも栄養バランスがいいので、休日のブランチにもおすすめですよ！
▷植田有香子さん
料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。
■とり肉とブロッコリーのドリア
クリーミーでコクあり。粒マスタードが味の決め手！
【材料・2人分】＊1人分602kcal／塩分2.7g
・温かいご飯・・・ 300g
・とりむね肉（皮なし）・・・ 120g
・ピザ用チーズ・・・ 60g
・ブロッコリー ・・・4房（約60g）
・玉ねぎ・・・1/4個
■ A
└小麦粉 ・・・大さじ2
└洋風スープの素（顆粒）・・・小さじ1
└塩 ・・・小さじ1/3
└こしょう ・・・少々
■Ｂ
└牛乳 ・・・1カップ
└バター ・・・20g
粒マスタード
【作り方】
1．ブロッコリーは縦半分に切り、玉ねぎは縦薄切りにし、とり肉は2cm四方に切る。
2．耐熱ボウルに1を入れ、Aを加えてまぶす。Bを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。
3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。ご飯、粒マスタード大さじ1を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてチーズを散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼く。
■豚肉とれんこんの和風クリームドリア
豆乳ベースの軽やかなソースに、塩昆布でうまみをプラス
【材料・2人分】＊1人分703kcal／塩分2.8g
・温かいご飯・・・ 300g
・豚こま切れ肉 ・・・150g
・ピザ用チーズ ・・・60g
・れんこん・・・ 60g
・万能ねぎ ・・・4本
・塩昆布 ・・・16g
■ A
└豆乳（成分無調整）・・・ 1カップ
└バター ・・・20g
しょうゆ 小麦粉
【作り方】
1．れんこんは5mm厚さのいちょう切り、万能ねぎは5mm幅の小口切りにする。豚肉は大きい場合は食べやすい大きさに切る。
2．耐熱ボウルにれんこん、豚肉、しょうゆ大さじ1/2を入れて混ぜ、小麦粉大さじ2をまぶす。Aを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。
3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。ご飯、塩昆布を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れて、万能ねぎ、チーズの順に散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6 〜8分焼く。
＊ ＊ ＊
クリーム系のドリアは、小麦粉が沈殿するとだまになり易いため、混ぜたらすぐ焼いてください。ソースの水分が多いので、ソースを作るときは、吹きこぼれないように少しすき間をあけてラップをかけましょう。牛乳は豆乳に、豆乳は牛乳に、入れ替えて作ってもおいしいですよ。洗い物も減らせて一石二鳥のフライパンなしドリア。ぜひ作ってみてくださいね！
※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。
※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／植田有香子 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき 撮影協力／UTUWA
文＝高梨奈々