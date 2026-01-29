1時間で200個売れた。大人気の「濃厚抹茶テリーヌ」が1年ぶりに再販決定

firstfanは、まっちゃらばー×宇治茶農家「d:matcha kyoto」コラボの高級な抹茶をふんだんに使用した「抹茶テリーヌ」を数量限定販売します。

■あのコラボスイーツがバレンタインで数量限定復活！

前回、第5回目の期間限定販売のバターサンドにて、販売2日間弱で3,000個を記録して完売し、大人気を博したコラボ企画。今回は、同じく大好評だった「抹茶テリーヌ」が約1年2ヶ月ぶりにオンラインで復刻販売となります。

とても貴重な京都品種抹茶ごこう一番茶を贅沢に使用し、「抹茶を美味しく食べられる最大濃度」を追求。市販ではなかなか買えない上品で至極な抹茶スイーツです。

前回は販売から2日間で完売しています。無くなり次第終了となりますので、「抹茶が好きな」ならぜひ一度、味わってみてはいかがでしょうか。

【完売】2月1日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/matcha-terrine-1

2月8日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-4

■d:matcha Kyoto商品とテリーヌのセットも限定販売

今回、テリーヌとd:matcha Kyoto特製の極濃抹茶プリンを一緒に購入できるお得なセットを、こちらも数量限定で販売します。

お茶の栽培から加工、菓子製造まで手がけるd:matcha Kyotoだからこそできる濃厚な抹茶スイーツをぜひ、楽しんでください。

注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-pudding-set

◇食べ方によって変わる味わい

実は温度が低いほど抹茶の味わいは弱く感じます。食べる温度によって抹茶の味わいの感じ方、食感が変わるので、いろいろな温度で食べ方を試してみてください。

※食べる分だけカットして解凍してください。

■商品概要

まっちゃらばーコラボ「濃厚抹茶テリーヌ」

【価格】4,800円（税込）※送料別

【内容物】濃厚抹茶テリーヌ300g

【大きさ】※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm

【原材料等】チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素（一部に、乳・卵・大豆を含む）

【賞味期限】冷凍保存90日※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中に食べてください。

【説明】

1本あたりの抹茶使用量はなんと約19g！ 飲む抹茶10杯分相当の超濃厚な抹茶テリーヌが誕生しました。実現可能な最大限の抹茶濃度を実現しています。チョコと抹茶が生み出す、ねっとりとしたくちどけと、口の上で広がる抹茶の旨味を存分に楽しめます。

※冷凍クール便での配送。ケーキのデコレーション・カットは受け付けていません。

また、オーガニックの自家栽培抹茶・品種「ごこう」を贅沢に使用しました。京都品種である「ごこう」は旨みがしっかりある高級品種。農薬不使用栽培・有機肥料栽培の「ごこう」は極めて希少です。茶農家だからこそ実現したこだわりの抹茶です。

タッグを組んで商品の構想を練り始めてから半年以上。何度も試作をしながら、味のバランス、食感のバランスを整えてきました。シンプルなケーキだからこそ、奥が深いのです。

2月1日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/matcha-terrine-1

2月8日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-4

【限定商品】極濃抹茶プリン＆濃厚抹茶テリーヌセット

【価格】7,500円（税込）※送料別

【説明】極濃抹茶プリンを贅沢に詰め込んだ特別なプリンセットと、まっちゃらばーコラボ「抹茶テリーヌ」のセット販売です。

【内容物】

・プリンセット1箱（4個入り：極濃抹茶味2個、濃厚抹茶味1個、ほうじ茶味1個）

・テリーヌ：1個（約300g）

※1個当たりの大きさ：長さ約14cm×幅6.5約cm×高さ3cm

【賞味期限】

・プリン：冷蔵保存2週間

※冷蔵解凍約8〜10時間 解凍後は必ず翌日中に食べてください。

・テリーヌ：冷凍保存90日

※食べる分だけカットして、冷蔵解凍（約3時間）してください。解凍後は必ず翌日中に食べてください。

【原材料】

・プリン原材料：牛乳（国内製造）、液卵白（卵白、食塩）、練乳、きび砂糖、液卵黄（卵黄、ゼラチン加水分解物、食塩）、抹茶、ほうじ茶、ゼラチン／環状オリゴ糖、ソルビトール（一部に、卵、乳成分、ゼラチンを含む）

・テリーヌ原材料：チョコレート、バター、卵、抹茶、梅酒／乳化剤、香料、酸味料、カラメル色素（一部に、乳・卵・大豆を含む）

【保存方法】要冷凍

注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/terrine-pudding-set

＜購入について＞

販売日時：1月25日〜 ※在庫が無くなり次第終了します。

発送方法：クール便（冷凍）

製造者：d:matcha

販売者：d:matcha first fan

dmatcha公式サイト：https://dmatcha.jp/

（エボル）