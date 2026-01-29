ちゃんみな『Numero.jp』スペシャルコンテンツに登場！セルフケアやウェルネスを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが登場する、WEBサイト『Numero.jp』限定のスペシャルコンテンツが公開された。

■ちゃんみな×片山有紗×田中杏子が鼎談

アーティストとしても、プロデューサーとしても第一線で活躍しながら、1歳の子どもを育てる母でもある彼女が、いかに自分らしく健康で美しくあり続けているのか。セルフケアやウェルネスについてトークする。

鼎談相手を務めたのは、自身の出産経験を起点に、ウェルネスブランド「for her.」を立ち上げ、起業家として日本とアメリカの2拠点で活動しながら、様々な女性の心身をサポートする片山有紗と、2007年の『Numero TOKYO』創刊と同時に長女を出産した“バリキャリママ”の先輩でもある統括編集長の田中杏子。

特に、仕事に育児に追われている人は必見の内容となっている。全文はNumero.jpで公開中だ。

なお、ちゃんみなは『Numero TOKYO』3月号特別版増刊（1月28日発売）で表紙に登場。最新モードを王者の風格で着こなしている。

2026.01.28 ON SALE

『Numero TOKYO』2026年3月号特別版（増刊）

