西部ガスホールディングス <9536> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の86.4億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の110億円→120億円(前期は106億円)に9.1％上方修正し、増益率が3.7％増→13.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の55.4億円→65.4億円(前年同期は84.7億円)に18.0％増額し、減益率が34.5％減→22.7％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比79.5％増の31.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→3.7％に改善した。



株探ニュース

