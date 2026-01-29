菊水ホールディングス <6912> [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.9％増の17.3億円に伸び、通期計画の21.5億円に対する進捗率は80.7％に達し、5年平均の58.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.7％減の4.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.5％増の7.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.0％→19.4％に上昇した。



株探ニュース

