キングジム <7962> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の3.8億円に急拡大したが、通期計画の12億円に対する進捗率は31.8％にとどまり、5年平均の35.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.7％増の8.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の5.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→4.2％に改善した。



株探ニュース

