兵機海運 <9362> [東証Ｓ] が1月29日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比37.6％減の4億3600万円に落ち込み、通期計画の4億7000万円に対する進捗率は5年平均の100.9％を下回る92.8％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は3400万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比28.5％減の1億7800万円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.8％→4.3％に悪化した。



株探ニュース

