¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼Ìò¤ËÄ©Àï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë5¿ÍÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢À¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
1·î27Æü¤«¤é4ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È18¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡¢ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡¢ÁêÇÏÍý¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢»³ºêÍºÂç¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¡¢°°°Ô¿á¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Î5¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÉÊÀî¹©¶ÈÂç³Ø¡¦´Ò»³Å·ÇÏ Ìò¡Û
¿ûÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£ºî¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÉÊÀî¹©¶ÈÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î´Ò»³Å·ÇÏ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÔËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Õ
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ìÈÖ¤Ë´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¤Ïº£¤è¤ê¤â12¥¥í¤°¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡©¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ç½É¤Ç¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÈÁö¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¥¿¥¤¥à¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ä¹´ü´Ö²¿ÅÙ¤âÎý½¬²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Çµï¤Ï¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£ÈõÇ·ÄÅÎÖÂÀÏº¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÅìË®·ÐºÑÂç³Ø¡¦Â¼°æÂçÃÏ Ìò¡Û
MEN¡ÇS NON-NOÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈõÇ·ÄÅ¤µ¤ó¡£ÃÎÅª¤ÇÎäÀÅ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÅìË®·ÐºÑÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂ¼°æÂçÃÏ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÔËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¸µ¡¹¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ëÂ¼°æÂçÃÏ¤Ï¡¢»×Î¸¿¼¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â°ÕÌ£¤äÍýÍ³¤ò»ý¤¿¤»¡¢¹Í¤¨¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î³§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÇÏÍý¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÂ¿Ëà½ÎÂç³Ø¡¦Êö´ßÏ¡ Ìò¡Û
ÁêÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥â¥Æ´êË¾¤¬¶¯¤¯¡¢Âç²ñ±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁö¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿Ëà½ÎÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÊö´ßÏ¡¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÔËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Õ
ÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ò¿§¡¹¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÊÊö´ßÏ¡¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ò´Ñ»¡¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤âºÇ½é¤Ï¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Îý½¬²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥³¡¼¥Á¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â½ÐÍè¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³ºêÍºÂç¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Ú´ØÅìÃæ±ûÂç³Ø¡¦ºé»³¹ª Ìò¡Û
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤ÇÌîµåÉô¤Î±ÊÅçÍ¥¼ù¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¶Ú¥È¥ì¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢·ä¤¢¤é¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë´ØÅìÃæ±ûÂç³Ø1Ç¯À¸¤Îºé»³¹ª¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÔËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Õ
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤¬°ìÈÖÇ¯²¼¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤äÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´°÷¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡È°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç±×¡¹Îý½¬¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°°°Ô¿á¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÅìµþÃæ±ûÂç³Ø¡¦ÅÏÀ¥Âó Ìò¡Û
°°¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ã¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê¤ò¹ï¤á¤ëÅìµþÃæ±ûÂç³Ø3Ç¯À¸¤ÎÅÏÀ¥Âó¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÔËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Õ
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÀ¥ÂóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤âÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£