¼êÅçÍ¥¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¤ÎÃÂÀ¸½Ë¤¤¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°È¯À¸¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤§¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌð¸ý¿¿Î¤¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë»×¤¤½Ð²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼êÅç¤Ï¡Ö¿¿Î¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤Ç¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤À¤³¦´ÑºÇ¹â¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ë¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¼çÌò¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ä¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö²á¤®¤Þ¤·¤¿ »×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÌð¸ý¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤¹¤Ç¤Ë·¤Äì¤¬¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤ËÇí¤¬¤ì¤Æ²õ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìð¸ý¿¿Î¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©w¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤§¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡Á¤ª¸ß¤¤43ºÐ³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£