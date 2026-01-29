“一夫多妻家族”第1夫人・えりさん、怒りと葛藤 夫の裏切りに「ふざけるな！」
「ABEMA」で放送中のオリジナル番組『愛のハイエナ season5』#4が、27日に放送された。番組では、マレーシアで暮らす日本人の“一夫多妻家族”に密着し、その赤裸々な生活と夫婦関係の裏側が明かされた。
【写真】3人の子ども＆2人の妻と暮らす日本人男性
今回取材を受けたのは、投資家として成功し、資産20億円を築いたという日本人男性・たかさん（37）。マレーシア・ジョホールバルの3階建て豪邸で、第1夫人のえりさん（39）、第2夫人のあやさん（43）、そして4人の子どもたちと共同生活を送っている。現地取材は、元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が担当した。
家賃40万円だという豪邸には、夫人それぞれの寝室が用意されており、たかさんは1日おきに順番で夫人と寝室を共にしているという。さらに、たかさん個人の寝室には、ベッドの上に大量の現金が積み上げられており、その光景に渚は「え!?本物!?」「子どもが見ていいやつかな」と動揺を隠せなかった。たかさんは現金を置く理由について「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と語り、独特すぎる投資家の生活ぶりを明かした。
番組では、一夫多妻家族となるまでの経緯も語られた。2016年にえりさんと結婚したたかさんは、29歳で投資に成功し会社を退職。その後「これが増えたらもっと幸せかな」と考え、2人目の妻を望むようになったという。えりさんはその考えを理解しつつも、一夫多妻には反対していた。
しかし2020年、たかさんは友人主催のセミナーであやさんと出会う。あやさんの「子どもが欲しい」という言葉をきっかけに、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返った。当初は「付き合うだけ」と約束していたものの、あやさんの妊娠が判明。えりさんは「ふざけるな！」と強い怒りを覚え、別れるべきか本気で悩んだという。
それでも最終的に、えりさんはあやさんと直接会う決断を下した。あやさんは当時を「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る。現在では、2人の夫人が「夫の愚痴を言い合えること」を関係のメリットとして語るまでに至った。衝撃的な家族の形と、その裏にある葛藤と選択の連続に、スタジオMCのニューヨークも終始驚きを隠せない様子だった。
