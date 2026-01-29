¡Ú¸¤»ôµ®¾æ¡Û¿¹»°Ãæ¤ÎÆÁÅç°¦¤Ë¶Ã¤àÂç»È¤È¤·¤Æ¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹á°¤ÇÈ¤È¤¯¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È
ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¡¢À¥¸ÍÍþ»Ò¤µ¤ó¡¢¿¹»°Ãæ¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÃÎ»Ò¤µ¤ó¡¢ÂçÅçÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÁÅç¸©¼óÅÔ·÷¸þ¤±¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤é°¤ÇÈ¤È¤¯¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤»ô¤µ¤ó¡£àËÍ¤ÏÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Ç¸¶ÅÀ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÁÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CM»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¤Ïà°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤º¤·¤ª¤È²¹Àô¤Ç¤¹¤Í¡£³¹¤Î¿Í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¼«Á³¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤·¡£á¤È¡¢ÆÁÅç¸©¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÁÅç¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¡¢à ¤ª»Å»ö¤Î¥í¥±¤ÇÆÁÅç¤òÎ¹¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤ÆÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈÏÃ¤·¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤Ïà¥í¥±¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÁÅç¸©Ì±¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¤Í¡¢ÌÄÌç¶â»þ¤Î¿§¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤òÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ªÌ£Á¹½Á¤ËÌÄÌç¶â»þ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹õÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢àJA¤Î¡Ö¤¢¤¤¤µ¤¤¹¾ì¡×¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÆÁÅç¸©¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¾ðÊó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡¢à¡Ö¤¢¤¤¤µ¤¤¹¾ì¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¡ªÂç»È¤È¤·¤Æ¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÆÁÅç¸©¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÁÅç¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡¦Ì¶´ôÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÎÎ¹¤òÄó°Æ¡£à¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¬¥¿¥ó¥´¥È¥ó¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÅÄ¼Ë¤ÎÉ÷·ÊÄ¯¤á¤Æ³¤¤â¤¢¤ê»³¤â¤¢¤ê¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¨¤ë¡£á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ïà»ä¤¿¤Á¤Ï¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¿©¤Ù¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£á¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤ÏàºÇ¶á¤âÈÖÁÈ¤ÇÆÁÅç¤Î¤ªÊ×Ï©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ÏÆÁÅç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ÏÊÆ¤òÆóÇÕ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¤¬ÌµÎÁ¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾è¤»¤Æá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ì¤¸¤ã¤¢Áé¤»¤Ê¤¤¤è¡ª³Ú²°¤Ç¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡£Áé¤»¤¿¤¤¡£¡×¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤Éá¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤Ïà¤½¤¦Á´Á³Áé¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿♡á¤ÈËþÂ¤½¤¦¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤ÏàÌîµåÉô¤Î¿©¤ÙÊý¤À¤â¤ó¤Ê¤¢á¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û