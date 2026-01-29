1月26日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品がYouTubeチャンネルを更新し、人気企画「1人賛否」でさまざまな話題に言及した。ただ、動画内で “あの話題” をスルーし、注目を集めている。

SNS上で話題になっているできごとや人物に対して、粗品が賛否を交えて持論を展開する同企画。今回は、1月25日の日曜日までに起きた話題に言及した。

「お笑いコンビ『たくろう』の赤木裕さんが結婚発表したこと、5人組YouTuber『コムドット』のひゅうがさんに熱愛が報じられたこと、米倉涼子さんが麻薬取締法違反容疑で書類送検されたことなど、芸能関連のニュースを多く取りあげました。

ただ、『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送）の “ヤングケアラー” 騒動については、いっさい触れなかったのです」（スポーツ紙記者）

23日の放送回で、相方のせいやが、小学6年生の男の子から依頼を受け、彼に代わって、小さい弟や妹5人の世話や家事をこなし、子どもたちと一日過ごす企画が放送された。ただ、この様子が “ヤングケアラー” ではないかと指摘する声が続出し、炎上する事態になった。

「この騒動は、金曜日の放送直後からSNSで大きな話題になりましたし、相方のせいやさんがかかわった企画なので、粗品さんが『1人賛否』で取り上げるのか、注目されていました。ただ、粗品さんは完全にスルーする形になったのです。

動画冒頭、粗品さんは『どぎついニュースやらんよ。こいつとかかわってもしゃあないわっていうニュースは取扱いません』と前置きしていました」（芸能記者）

“ヤングケアラー” 騒動をスルーしたことに関して、YouTubeのコメント欄では

《ヤングケアラー触れないの正解》

《当のせいやが黙ってる状態でナイトスクープ取り上げたら相方として嫌だなと思ってたけど、さすがかっこいいわ 判断間違えない》

など、粗品の対応に賛同する声があがっている。せいやとあわせて、コンビで評価を高めたようだ。

「問題の企画を放送した朝日放送は、25日と26日に連続して放送内容に関する声明を出しましたが、番組の演出に不適切な部分があったことを認めて謝罪しました。

一方、せいやさんは、26日に自身のXで《いろんな憶測で言及を求められますが、とにかく【まだ大人になるなよ】です》と、投稿するのみでした。

この言葉は、せいやさんが番組内で、長男に対して『お前はまだ小学生や！ 大人になんなよ』と発したもので、子どもらしさを忘れないことを端的に伝える “漢気” が話題になりました。Xの投稿でも、変わらない自分の思いを述べるにとどめたのでしょう。

粗品さんも、この件をおもしろおかしく取り上げなかったことで、彼なりに一線を引く姿勢に好感を持たれたようです」（前出・芸能記者）

霜降り明星なりの “判断” だったのか。