歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、都内で自身が監督を務めた「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」（2月6日公開）完成披露上映会に登壇した。

2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落とし公演として開催したフリーライブ「Great Freedom」の映像作品。福山の誕生日の2月6日に全国公開される。

この日は観客からの質問に応じた。福島・郡山から来場したというファンから「デビュー当時に営業で『輸入博』に来られていて、そこにいた」という話をされると、「輸入博来られていたんですか？」と食い気味に聞き返した。ファンから「（福山の出番の直後の）アンパンマンショーにはいたんですけど」と明かされると、「輸入博というのがあって、アンパンマンショーがトリで、僕はその前だった」と、デビュー当時はアンパンマンショーの“前座”を務めていたと明かした。

続けて「僕も当然準備していて、そしたら途中で輸入博のスタッフさんから『ちょっと時間が押していて、アンパンマンはずらせないから1曲削ってもらっていいですか？』と言われた。良い思い出です。それがあってこれ（映像作品）がありますから」と懐かしみ、笑いを誘っていた。