【Fate/Grand Order Arcade】 3月30日25時59分（3月31日1時59分） サービス終了予定

FGO ARCADE PROJECTは、アーケード用英霊召喚チームバトル「Fate/Grand Order Arcade（FGOアーケード）」について、3月30日23時59分（3月31日1時59分）をもってサービスを終了すると発表した。

本作は「Fate/Grand Order（FGO）」に登場するサーヴァントや世界観をベースに、3D化されたサーヴァントをプレーヤー自身で操作し、仲間と一緒にバトルを楽しむことができるアーケード作品。約7年もの間サービスが提供されてきたタイトルとなっていたが、稼働終了の告知が行なわれた。

サービス終了後は全てのゲームモードがプレイできなくなり、筐体は順次撤去される予定。「カルデアWebマイルーム（β版）」についても同じく3月30日に終了となる。霊衣片増量券は2月28日23時59分まで購入が可能。初期不良カードの交換対応はカードを払い出した日から30日以内となり、3月30日に払い出されたカードは4月29日まで対応を受付ける。

発表に合わせてユーザーへの感謝も綴られているほか、3月には“ちょっとしたサプライズ”としてセガのアーケードタイトルでのコラボイベントも予定されているという。

(C)TYPE-MOON / FGO ARCADE PROJECT