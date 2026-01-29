「FGOアーケード」が3月30日をもって稼働終了約7年サービスが続いてきたアーケード版「FGO」。終了間際のコラボも予告
FGO ARCADE PROJECTは、アーケード用英霊召喚チームバトル「Fate/Grand Order Arcade（FGOアーケード）」について、3月30日23時59分（3月31日1時59分）をもってサービスを終了すると発表した。
本作は「Fate/Grand Order（FGO）」に登場するサーヴァントや世界観をベースに、3D化されたサーヴァントをプレーヤー自身で操作し、仲間と一緒にバトルを楽しむことができるアーケード作品。約7年もの間サービスが提供されてきたタイトルとなっていたが、稼働終了の告知が行なわれた。
サービス終了後は全てのゲームモードがプレイできなくなり、筐体は順次撤去される予定。「カルデアWebマイルーム（β版）」についても同じく3月30日に終了となる。霊衣片増量券は2月28日23時59分まで購入が可能。初期不良カードの交換対応はカードを払い出した日から30日以内となり、3月30日に払い出されたカードは4月29日まで対応を受付ける。
発表に合わせてユーザーへの感謝も綴られているほか、3月には“ちょっとしたサプライズ”としてセガのアーケードタイトルでのコラボイベントも予定されているという。
【カルデアアーケード広報局より】- 【公式】Fate/Grand Order Arcade (@FGOAC_project) January 29, 2026
『Fate/Grand Order Arcade』をご利用いただき誠にありがとうございます。2026年3月30日(月)をもちまして稼働を終了させていただきます。 およそ7年半もの間、多くのマスターの皆様に支えられましたこと心より感謝申し上げます。https://t.co/PDHXwoRvid #FGOAC pic.twitter.com/ceta1YmTp8
