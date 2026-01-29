テレビで見た遊びを飼い主さんが試してみると、寝っ転がっていた子猫が前足を上げて

…？その可愛らしすぎる動きが、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59.4万再生を突破し、「可愛すぎて過呼吸になるかと思った」「絶対無理やんと思ったら、マジでしたから驚いた」といった声があがりました。

【動画：寝転がっていた子猫→目の前で手を『グーパー』してみたら…「過呼吸になるかと思った」尊すぎる反応】

双子の黒猫ちゃん♡

TikTokアカウント「@catwins0319」に投稿されたのは、黒猫の双子の片割れちゃんが、一生懸命飼い主さんの真似をしてくれる姿をとらえた動画です。

元々、ご実家でわんちゃんを飼っていた経験があったという保護主さん。しかし、一人暮らしを始めてから、保健所からお迎えしたのが、黒猫の双子「そら」ちゃんと「うみ」ちゃんだったといいます。

飼い主さんが手を見せると…？

そんなふたりがまだ子猫だったある日、飼い主さんはテレビで見かけた“ある遊び”を試してみることに。その遊びとは、猫ちゃんの目の前で手をグーパーして、真似をしてもらうというもの。

毛布の上でひっくり返り、後ろ足を広げてくつろいでいた双子の片割れちゃんの元へ行くと、飼い主さんは握った手を見せて、目の前でパッと開いてみたのだとか。始めは無反応だった片割れちゃんでしたが、再び飼い主さんが手を握ってグーにすると、ゆっくりと左前足を上げ、パーの形に開いてくれたといいます。

天才です！

さらに、軽くグーに戻したかと思うと、手を開いた飼い主さんに合わせて、再び片割れちゃんもパーの形にしてくれたのだそう。驚くほど指の間を大きく開いたお手手と、左右に開いたままの後ろ足が、とても可愛らしかったといいます。

その後もひっくり返ったまま、一生懸命飼い主さんの動きに合わせて前足をグーパーする片割れちゃん。小さな前足で必死に真似しようとする健気な姿は、見ているだけで自然と笑顔になってしまいます。

この天才すぎる真似っこ姿は7.5万件もの高評価を獲得し、視聴者からは「私がやったら思いっきり掴まれてそのままガブリされるww」「愛おしすぎんのよ」「かわいすぎーどうゆう体勢」「ふぇ～力が抜けるほど可愛い♡」「可愛い以外の言葉がみつかりません♡」「なんて可愛くて賢い猫さんなんでしょう♡」「なにそれ、可愛いすぎんだろ！！」「お手手てぇてぇなぁ」「かっわいいいいいって思わず声出ちゃった」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@catwins0319」では、よく見るとお顔がちょっと違う黒猫の双子うみちゃん、そらちゃんの、仲良しだけどマイペースでクスッと笑える、日常の様子を収めた動画が多数投稿されています。

