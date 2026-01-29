今にも攻撃されそうな現場から逃げ出したい猫。相手を刺激しないように独特の方法で逃げる様子が視聴者の笑いを誘っています。動画は記事執筆時点で再生回数20.7万回を突破。コメント欄には「逃げ方がプロすぎるw」「ぬる～っと逃げたなぁ笑笑」といった視聴者の声が寄せられました。

怒り猫の圧力

TikTokアカウント「mm」に投稿されたのは同居猫から懸命に逃げる猫の動画。キャットタワーの上でくつろいでいましたが、なぜだかくぅちゃんから不興を買ってしまったちょびちゃん。怒りの形相で見下ろされ、タジタジだったそう。

不機嫌そうに尾を振り、威圧を続けるくぅちゃんは今にも攻撃を始める勢いで前足を浮かせたんだとか。

パンチされてはたまらないとちょびちゃんは逃げ支度。キャットタワーをしっかりと抱きしめてぬるりと階下に滑り落ちていったそう。あまりに独特な逃げ方にくぅちゃんも戸惑い気味です。

逃走手段は「液体化」

なんとか階下まで逃げおおせたちょびちゃん。これでひと安心と思いきや、すぐにくぅちゃんに気づかれてしまったとか。

上から再び睨まれ、体に伸びてくる前足。絶体絶命の大ピンチに目を逸らしながら、体をこわばらせて絶妙に回避していたそうです。

この場所も危ないと察したちょびちゃんはさらに下の階へ。再び後ろ足からぬるりと下りていったんだとか。猫とは思えない行動に思わず笑ってしまいます。

追い詰められる猫

必死のあまりバランスを崩しながらも、くぅちゃんの手が届かないところへ辿り着いたちょびちゃん。

しかし、怒り冷めやらぬくぅちゃんの執念を侮ってはいけません。すぐにちょびちゃん目がけて器用に下降。あっという間にまた距離を詰められてしまったんだとか。

何度目かの追い込まれる状況、逃げ場ももうないキャットタワー。威圧感に圧倒され限界まで後退りをしたちょびちゃんは、そのまま下へ落ちていってしまったそう。その後のちょびちゃんがくぅちゃんに許されていることを願うばかりです。

こちらの動画には「この子が何をしたw」「もう許してあげてぇw」と、あまりに必死に逃げるちょびちゃんに思わず同情してしまう視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「mm」では今回ご紹介したちょびちゃん、くぅちゃんをはじめ、飼い主さんと暮らす猫たちの日常の様子を他にもたくさんご覧いただけます。

