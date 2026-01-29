福山雅治、ライブフィルムに新撮のスペシャルトラック「後書きのような感じ」 一発撮りで
シンガー・ソングライターの福山雅治（56）が29日、都内で映画『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】オーラすごい！登場時の福山雅治
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって映画化され、自身の誕生日となる2月6日に全国公開となる。
また、この映画のために新たに撮影された1993年のアルバム『Calling』の収録曲「Moon」の弾き語りが本編後のスペシャルトラックとして流される。編集スタジオで撮影された映像だそうで「最後、観に来てくださった方にボーナストラックほしいよね、と言うことで。2024年に開催されたライブなので割と時間は経っているんです。時間が経っていい部分もあるんだけど、時間が経っちゃっていることもあるから、もうちょっとこうフレッシュなものを何かボーナストラックで表現できたらいいなということで。テロップにも載せたんですけど、去年の11月の後半に撮ったんです。編集の本当に最後に一発撮りで出していただきました。本で言う後書きのような感じですかね。読後感を感じていただきたかった」と裏話を明かしていた。
【全身ショット】オーラすごい！登場時の福山雅治
2024年10月13日に長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』のライブフィルム。長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山によって映画化され、自身の誕生日となる2月6日に全国公開となる。