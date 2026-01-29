ディオール 2026-27年ウィンターコレクション ― ジョナサン・アンダーソンが描く、歴史と自発性が交差するフラヌールの肖像
ディオールは、2026-27年ウィンターコレクションを発表しました。ジョナサン・アンダーソンが今季描いたのは、歴史の重なりと現代の感覚が自然に交差する、ディオールの貴族的な若者＝現代のフラヌールたちの姿です。
Courtesy of DIOR
物語は、現代のパリをさまよう若者たちから始まります。あてもなく街を歩き続ける彼らは、やがてモンテーニュ通りのディオール ブティックに辿り着き、舗道に埋め込まれた小さな記念碑を見つけます。そこに描かれているのは、黄色のドレスをまとった女性のシルエットと、「ポール・ポワレ」の名でした。
Courtesy of DIOR
20世紀初頭、ポール・ポワレは流れるようなフォルムと、北アフリカや中東、東アジアから着想を得た自由な感性によって、クチュールの在り方を刷新した人物です。彼はこの場所のすぐ近くにブティックを構え、モンテーニュ通りをクチュールの中心地へと押し上げました。その歴史的な痕跡との偶然の出会いが、今季のスタイルの連なりを呼び起こします。刺激を受けたディオールの貴族的な若者たち＝現代のフラヌールたちは、新たなスタイルのつながりを見出します。喜びと自発性に導かれ、とがった黄色のヘア、刺繍の施されたエポレット、多様なスタイルの贅沢さをまとって現れるその姿は、伝統を背負いながらも軽やかです。
Courtesy of DIOR
コレクションには、一見すると矛盾する要素が意図的に織り込まれています。フォーマルな規範、ディオールの象徴的なモチーフ、ポール・ポワレの余韻、そしてデニムやパーカーといった日常的なアイテム。ジョナサン・アンダーソンにとって、スタイルは完成された形式ではなく、共感と活気を伴って読み解かれる「言説」として扱われています。
Courtesy of DIOR
テーラリングはスリムで精密です。ロングジャケット、ショートブレザー、燕尾服、クロップド丈の「バー」ジャケット、細身のトラウザーズが、シャープな輪郭を描きます。一方でアウターウェアは、技術性と豪華さを融合させ、男性的と女性的といった境界を楽しげに曖昧にしていきます。ボンバージャケットがブロケードのケープに溶け込むように重なり、バルーンバックのフィールドジャケットや包み込むようなコートが登場します。ドネガルツイード、光沢を帯びたベルベット、輝くジャカード、きらめく刺繍が、落ち着いた色調のなかで響き合い、歴史と現在をつなぐ奥行きを生み出します。
Courtesy of DIOR
着飾ることは、ここでは決して完成を目指す行為ではありません。思いもよらぬ要素を結びつけ、新旧を衝突させながら、正装と着崩しのあいだに生まれる遊びとともに続いていく、尽きることのない連想のゲームです。ジョナサン・アンダーソンによるディオール 2026-27年ウィンターコレクションは、1月21日、パリのロダン美術館で発表されました。歴史を保存するのではなく、出会いとして再発見する。その姿勢こそが、今季のディオールを静かに、しかし確かに形づくっています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
Courtesy of DIOR
物語は、現代のパリをさまよう若者たちから始まります。あてもなく街を歩き続ける彼らは、やがてモンテーニュ通りのディオール ブティックに辿り着き、舗道に埋め込まれた小さな記念碑を見つけます。そこに描かれているのは、黄色のドレスをまとった女性のシルエットと、「ポール・ポワレ」の名でした。
20世紀初頭、ポール・ポワレは流れるようなフォルムと、北アフリカや中東、東アジアから着想を得た自由な感性によって、クチュールの在り方を刷新した人物です。彼はこの場所のすぐ近くにブティックを構え、モンテーニュ通りをクチュールの中心地へと押し上げました。その歴史的な痕跡との偶然の出会いが、今季のスタイルの連なりを呼び起こします。刺激を受けたディオールの貴族的な若者たち＝現代のフラヌールたちは、新たなスタイルのつながりを見出します。喜びと自発性に導かれ、とがった黄色のヘア、刺繍の施されたエポレット、多様なスタイルの贅沢さをまとって現れるその姿は、伝統を背負いながらも軽やかです。
Courtesy of DIOR
コレクションには、一見すると矛盾する要素が意図的に織り込まれています。フォーマルな規範、ディオールの象徴的なモチーフ、ポール・ポワレの余韻、そしてデニムやパーカーといった日常的なアイテム。ジョナサン・アンダーソンにとって、スタイルは完成された形式ではなく、共感と活気を伴って読み解かれる「言説」として扱われています。
Courtesy of DIOR
テーラリングはスリムで精密です。ロングジャケット、ショートブレザー、燕尾服、クロップド丈の「バー」ジャケット、細身のトラウザーズが、シャープな輪郭を描きます。一方でアウターウェアは、技術性と豪華さを融合させ、男性的と女性的といった境界を楽しげに曖昧にしていきます。ボンバージャケットがブロケードのケープに溶け込むように重なり、バルーンバックのフィールドジャケットや包み込むようなコートが登場します。ドネガルツイード、光沢を帯びたベルベット、輝くジャカード、きらめく刺繍が、落ち着いた色調のなかで響き合い、歴史と現在をつなぐ奥行きを生み出します。
Courtesy of DIOR
着飾ることは、ここでは決して完成を目指す行為ではありません。思いもよらぬ要素を結びつけ、新旧を衝突させながら、正装と着崩しのあいだに生まれる遊びとともに続いていく、尽きることのない連想のゲームです。ジョナサン・アンダーソンによるディオール 2026-27年ウィンターコレクションは、1月21日、パリのロダン美術館で発表されました。歴史を保存するのではなく、出会いとして再発見する。その姿勢こそが、今季のディオールを静かに、しかし確かに形づくっています。
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947