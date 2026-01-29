フリーアナウンサーの中島彩が29日までに自身のインスタグラムを更新し、リポーターとして出演していた日本テレビ系の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）を卒業することを報告した。

2021年5月から出演していたが、昨年2月にはインスタグラムで「ことし2月に入ってからお休みをいただいております 期間は現時点で決まっていませんが、パワーアップして戻りたいと思っています」と出演を一時休止すると報告。同5月には「この連休中に新しい命が誕生し目まぐるしい日々を過ごしています」と出産したことを明かしていた。

この日の更新では「2021年からリポーターとして関わらせていただいた『情報ライブ ミヤネ屋』を離れることになり、昨日大阪の読売テレビ様へ挨拶に行ってきました」とMCの宮根誠司との笑顔のショットを投稿。

「当初は産休として復帰予定でしたが、当日の呼び出しなど突発的な対応が求められる中で今のライフステージと番組の在り方を踏まえ、このような形となりました」と説明した。

「番組を通じて、この仕事の厳しさ、面白さ、そして『覚悟』が必要な世界だということを学びました。楽しいリポートも真面目な取材も経験したすべてのことが自分の糧になりました」とつづり、「宮根さん、澤口さん、出演者・スタッフの皆さま、取材にご協力いただいた皆さま、番組を通じて出会うことのできた皆さま、今までありがとうございました！」と感謝のメッセージ。

「復帰を待っていてくださった皆さまに良いご報告ができるようこれからも頑張ります！！引き続きよろしくお願いします」と結んだ。