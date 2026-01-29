歌手で俳優の福山雅治が２９日、都内で映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ 月光 ずっとこの光につながっていたんだ」（２月６日公開）の完成披露上映会に出席した。

２０２４年１０月に故郷・長崎スタジアムシティのこけら落とし公演として行われたフリーライブ「Ｇｒｅａｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ」を映画化。満員の客席をながめ、福山は「平日ですよね…？」と驚きつつ「地球上で初めて見て頂いたみなさん。感想を聞かせて頂ければ」と語った。

映画の本編後には、１９９３年のアルバム「Ｃａｌｌｉｎｇ」の収録曲「Ｍｏｏｎ」の弾き語りがスペシャルトラックとして収録されていることが明らかに。福山は「見に来て下さった方に、ボーナストラックがほしいよねというのと、（ライブから）時間が経っちゃってることもあるので、もうちょっとフレッシュなものをボーナストラックで表現できたらと、編集していたスタジオで一発で撮っていただきました」と語った。

司会者からの「泣いた人？」の問いかけに、客席からは次々と挙手が。これに福山は「泣いてない人もいるってこと…？」とツッコミを入れ笑わせていた。