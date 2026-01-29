スポーツ選手や有名人のなかで有線イヤホンの人気が高まっている/Moritz Scholz/Getty Images

（CNN）米プロバスケットボールNBAの選手といえば、ファッションモデル並みにトレンドを作り出す存在だ。

レブロン・ジェームズは2008年、「Beats by Dre」のヘッドホンを首にかけて北京オリンピックに登場。まだ駆け出しだったこのブランドは、これで一夜にして爆発的ブームになった。

それから約20年。注目の若手アンソニー・エドワーズからベテランのステフィン・カリーに至るまで、有線イヤホンを使う選手が増えている。

レトロ志向はNBA選手だけにとどまらない。ラップ歌手のドレイク、女優リリーローズ・デップ、歌手ハリー・スタイルズ、女優ゼンデイヤといった超有名人が、「Bluetooth」ワイヤレスイヤホンではなく有線イヤホンをまとった姿を見せる。

女優エマ・ワトソンは2023年、「ただ昔ながらのプラグインが好きなだけ」とファッション誌ヴォーグに語った。同誌が昨年フィーチャーしたポップ界のスター、デュア・リパやアリアナ・グランデも、バッグの中の有線ヘッドホンを披露した。

ニューヨーク・マガジン誌12月号の表紙を飾ったのは、俳優ベン・スティラーやNBAスター選手のカールアンソニー・タウンズといった有名人が、有線イヤホンを着けて地下鉄に乗る姿だった。

インスタグラムに「Wired It Girls」のアカウントを創設したシェルビー・ハルさんは21年以来、こうした有線イヤホンの復活現象を記録してきた。

米ロサンゼルス在住のハルさんが同アカウントを創設したのは、ファッションモデルのベラ・ハディッドが「控えめな」有線ヘッドホンを選んだというヴォーグ誌の記事がきっかけだった。

この記事はハルさんの心に響いた。「もちろん彼女は裕福だし、AirPods（アップルの無線イヤホン）を買う余裕もある。それでもずっと有線を手放さない」とハルさんはCNNに語った。

「それに、すごく自然だった。とてもクールだし、最新のテックトレンドを追いかけることなんてどうでもいい。あの記事が刺さったのはそこだった」

高額な新製品にこだわらないこの姿勢こそが、「有線」セレブと普通の有名人の差だとハルさんは言う。

アップルの公式サイトで販売されている有線ヘッドホンの価格は25ドル（約4000円）程度。エルメスのバーキンは買えなくても、ポップスターのチャーリー・XCXやファッションデザイナーのオルセン姉妹のように気軽なクールさをまとうことはできる。

一方、アップルAirPodsの最新モデルは最低でも159ドル、高額なものは669ドルもする。

そうした手頃さやセレブの支持、NBAやNFLの有名選手のファッションとして注目された影響で、ハルさんが「ニッチ」にとどまると予想していたこのトレンドは一気に広まった。

アップルがイヤホンジャックのないスマートフォン「iPhone 7」を16年に売り出して以来、他社も次々にイヤホンジャックを廃止した。市場調査会社フーチャー・マーケティング・インサイトによると、25年の販売はワイヤレスイヤホンが66％を占め、有線イヤホンは34％だった。

それでも有線ファンは、設定の容易さからセキュリティーに至るまで、さまざまなメリットを指摘する。Bluetooth接続のワイヤレスイヤホンと違って、有線イヤホンは盗聴が不可能で、他人に聞かれたくない会話には安全とみなされている。

ただ、ノスタルジーを肯定する姿勢は、有線イヤホンにとどまらず、もっと深い部分にあるオフラインへの憧れの表れでもある。

AI（人工知能）の普及が進む中で、あえて形ある日常業務をこなしたり楽しみを見つけたりする「アナログライフスタイル」はミレニアル世代やZ世代を中心に広がりを見せている。

編み物のようなアナログ趣味から「ダムフォン」（機能が限られる携帯電話）の登場、インスタントカメラに至るまで、デジタルを完全に断ち切らないまでも、利用を減らしたいという欲求は、ここ数年で強まっている。

有線ヘッドホンの人気もそうした流れの中で目を向ける必要があるとハルさんは言う。

「今はAIがあふれてデジタルがあまりに多すぎ、もはや人々にとって現実ではなくなった。みんな形ある接点を求めているんだと思う。だから1990年代や2000年代初頭に憧れるノスタルジーが大きい。人々は触れられるもの、感じられるものを求めている」

「コンピューターとカメラが一体になった携帯電話をポケットに入れて持ち歩けるのはありがたい。それでも私は最近、古いVHSカメラを買って、フィルムカメラを買った。古いヘッドホンを収集して、またDVDを見ている」

ハルさんはそう語り、「ただアナログ体験にあこがれる。そういう人は多いと思う」と言い添えた。