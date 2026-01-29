タレントの副島淳が29日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。「皮膚科の権威」と言われている教授が性風俗などの接待を受け収賄容疑で逮捕された事件で、大学の研究が疑問視されることを危惧した。

東大大学院で医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者が今月24日、同大学院での共同研究の見返りに高級ソープの性風俗店をはじめ、飲食店やクラブなどで繰り返し接待を受けていたとして、収賄容疑で警視庁に逮捕された。接待した側の日本化粧品協会によると、2023年2月から約1年半で接待が86件にのぼり、総額は2000万円を超えたという。

副島は、「接待してる側と大学との共同研究で、何か世の中の役に立っているものなのに、パワーバランスが崩れて断れない状況になる。皮膚科医の権威として患者さんも多かったと思うんですよね。こういう状況になってどうなのと思うし、今後大学の研究っていうと大丈夫かなって。まじめにやられている方も数多くいる中で、そういう裏で接待とかあるのかなど変な目で見られちゃう。だいぶ影響は大きい」とコメントした。

作家の又吉直樹は、「いや、驚きですね。接待の範疇を明らかに超えてますし、額が想像の遙かに上をいってましたね」とあきれるしかなかった。