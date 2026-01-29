「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」は、いつまで？

※ワッフルクッキーは個包装でお渡し

スターバックスではエスプレッソとチョコレート風味を堪能できる「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」を2026 年1 月28 日（水）より全国のスターバックスで販売スタート。エスプレッソは深みがあるので、バレンタインシーズンに自分へのご褒美にしたくなる一杯なんだそう。



商品名カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®販売期間2026年1月28日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格884円（持ち帰り）、900円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」は、どんな味？

今回お届けするのは、エスプレッソとチョコレート風味が芳醇に織りなす深みと甘さのマリアージュを楽しめる“極上のアフォガートフラペチーノ体験”。ホイップクリームと口どけのよい“カカオシェイブ”をトッピングすることで、よりリッチな味わいに。エスプレッソが溶け合って、まるでアフォガートを思わせるような体験へと誘います。

別添えのワッフルクッキーを“ディップ”すれば、香ばしいワッフルクッキーの食感が加わり、さらに高級感あふれる一杯になります。

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」のおすすめカスタマイズは？

「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」の濃厚さをより引き立てたい方には、チョコレートソースの追加（無料）がおすすめ。フラペチーノのまろやかな甘さに、とろりとしたチョコレートソースが重なることで、深みのあるコクと香りが一層引き立ち、至福な味わいに。バレンタインシーズンだけの特別なカスタマイズでエスプレッソのほろ苦さと甘さのバランスもより際立ち、ひと口ごとに贅沢感が広がります。

さらに2026年2月14日（土）から2月17日（火）にかけて「ラテハートDAYS」を実施。スターバックス ラテ（HOT・マグカップ提供）を注文した方に向けてバリスタが一杯ずつ丁寧に仕上げる“ハートのラテアート”の提供を行います。日々エスプレッソやスチームミルクの品質向上にこだわりを重ねてきたバリスタが、心を込めてお客様にラテハートをお届け。※ラテハートでの提供をお約束するものではありません※混雑時など店舗の状況によってラテハートができない可能性があります



今回の新作はエスプレッソとチョコレート風味が芳醇に香る「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」。バレンタインシーズンにぜひ自分へのご褒美を。

