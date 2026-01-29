チョコパイ史上最大級♡クリームたっぷり生チョコパイ4倍盛り登場

ロングセラースイーツとして愛され続けるロッテの「チョコパイ」から、甘党さんの心を直撃する新作が登場します。チルドデザートとして人気の「生チョコパイ」シリーズに、史上最大級のクリーム量を誇る「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」が仲間入り。頑張った日のご褒美にもぴったりな、背徳感たっぷりの味わいが全国のコンビニで楽しめます♡

クリームもチョコも増量の贅沢仕立て

新発売の「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」は、チョコパイ史上最大のクリーム量（※1）を実現した特別仕様。

通常の生チョコパイと比べ、クリーム量・チョコレート量を20％アップ（※2）することで、ひと口ごとに濃厚な満足感が広がります。

ふわふわのケーキ生地と口どけの良いクリーム、コクのあるチョコレートが一体となり、デザートタイムを格上げしてくれます。

ICHIBIKOのバレンタイン2026♡苺×チョコスイーツで甘いひとときを

忙しい日でも楽しめる手軽さ

本格的な味わいでありながら、スプーンやフォークを使わずそのまま食べられるのも嬉しいポイント。仕事や家事の合間など、ちょっとした休憩時間でも気軽に楽しめます。

全国のコンビニエンスストア限定販売のため、思い立ったときにすぐ手に取れる身近さも魅力です。

SNSでも高評価の注目スイーツ

全国発売に先駆けたテスト販売では、「クリームがたっぷりで満足」「見つけたら即買いしたい」といった声がSNSで話題に。

購入者調査では96％が「美味しい」、92％が「また購入したい」と回答するなど、満足度の高さがうかがえます。

生チョコパイシリーズならではのふんわり食感とクリームの幸福感が、多くのファンを虜にしています。

内容量：1個

消費期限：5日間

※1当社通常チョコパイ比

※2当社生チョコパイ比

甘い幸せを独り占めしたい日に

「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」は、甘いものが恋しくなる瞬間に寄り添ってくれる特別な存在。

たっぷりのクリームとチョコレートが生み出す贅沢な味わいは、日常に小さなご褒美時間を運んでくれます。

コンビニ限定だからこそ、見つけたら迷わずチェックして、背徳感マシマシの幸せを堪能してみてはいかがでしょうか♪