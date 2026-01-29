弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が、27日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。自身の芸風について語った。

芸歴9年目というこたけ。同番組では、漫談が評価されても「“弁護士だから話すのがうまいんだね”と言われる」ことへの不満や、芸人仲間に入れてもらえない寂しさを訴え、「誰も相手にしてくれないから、1人で漫談をやってる」とぶっちゃけた。

これを受けて「令和ロマン」の高比良くるまが「こたけさんって、俺も含めてなんだけど、“今って弁護士なんだっけ？どっちなんだっけ？”がうっすら分かんない」と指摘すると、こたけは「何なら番組によって違ったりする」と認めた。

またお笑い芸人の永野は「“元弁護士”のほうがしゃべりやすくない？」と進言。「あの時…」と、業界の暴露トークなどがしやすくなることを例に挙げると、こたけは「元アイドルのほうが、何を言ってもいいみたいな」と納得しつつ、「何なら僕、最初は本名で活動してたんです」と打ち明けた。

本名の“小竹克明”時代、所属事務所のワタナベエンターテインメントからは、「文化人枠どう？」「コメンテーター枠どう？」と芸人としてではない仕事を提案されたという。

しかしこたけは「嫌です、僕芸人なんで」と断っていたといい、それが原因で「コメンテーターっぽくない名前に変えた」と回想。現在は「芸人が弁護士っぽい格好をしてる。髪型も眼鏡も服装も」とコスプレ感覚であることを熱弁したが、同局・三谷紬アナウンサーから「伝わってない」とツッコまれていた。