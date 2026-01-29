ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¶ì¸À¡¡¶¦´¶ÅÀÂ¿¤¤¤±¤É¡ÄÍ£°ì¤ÎÌäÂêÅÀ¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤è¡ª¤È¤¤¤¦¤Í¡×
¡¡ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÇÍ£°ì¡¢¡Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÀ¯ºö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ìó1000Å¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥³¥á5¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤«¤é16±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤ÆÊ¿¶Ñ4283±ß¡£20½µÏ¢Â³¤Ç4000±ßÂæ¤È¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀ¯ºö¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤À¤±¤Ï¥Ô¥³¥Ï¥ó¡Ê¥Ô¥³¥Ô¥³¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤«¤Þ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤è¡ª¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤È¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ô¥³¥Ô¥³¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¡¢¥³¥á¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤·¤Æ¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ê¤¼ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬ËèÇ¯¡¢3000²¯±ß¤«¤é3500²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥³¥á¤Î¶¡µë¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡°ìºòÇ¯¤«¤é¡¢¥³¥á¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë²Á³Ê¤¬µÞÆ¡£5¥¥íÅö¤¿¤ê2000±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ì»þ¤Ï5000±ß°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤¬°ìºòÇ¯¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¼«ÂÎ¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Áý»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é°ìÊÑ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤¬ºÆ¤Ó»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤ØÌá¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥³¥áÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î¼ûµë¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¤¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Î»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¥³¥á¹â¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·üÇ°¤¹¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡¢Í¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ë¾®Çþ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤â²¼¤¬¤ê¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â°ìµ¤¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£