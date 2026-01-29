¡ÖÂ©»Ò¤Ë°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿54ºÐ½÷Í¥¡¢ÆñÉÂ¹îÉþ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼£¤¹¡×
ÆñÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿½÷Í¥¤ÎµÈËÜÂ¿¹áÈþ¡Ê54¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹îÉþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µÈËÜ¤Ï24Ç¯6·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É¤«¤éÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°¼£¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¡×¤È21Ç¯¤ËÈ¯ÉÂ¤·¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö1Ç¯¿²¤¿¤¤ê¤ÎÆü¡¹¡£°ì»þ¤Ï¸ÆµÛ¤¬½ÐÍè¤º¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¡¢Â©»Ò¤Ë°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢·ì°µ¤â°Ý»ý½ÐÍè¤º²¿²ó¤â¼º¿À¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤¦Æ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È¡¢ËèÆüÅ·°æ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢5Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö1»þ´Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆñÉÂ¤äº£¤Î¼£ÎÅË¡¤Ç¼£¤é¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÂô»³¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢»ä¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤¬ÁªÂò¤·¤¿¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤Ï°å»Õ¤ä¡¢¼£ÎÅ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¼Á¤ä°äÅÁ»Ò¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤âº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤â¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤â³§¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¡£»ä¤¬¹îÉþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤òÊ¸»ú¤È¤·¤Æ¸ÇÄê²½¤·¤¿¤é¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤È±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ñÊª¤«¤é³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é»ä¤â»ä¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁªÂò»è¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç¸þ¤¹ç¤¤³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òµ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼£¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÉÂ±¡¤Ëº£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤é¤´²ÈÂ²¤¬¤´²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¡£º£¤ÏÄ´¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎ×¾²¤ä¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÎÊ¸¸¥¤âËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ÇËÝÌõ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£