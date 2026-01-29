「最近塀の向こうに柴犬がいることを知ったビーグル

柴犬が穴から顔を出してくれたことが相当嬉しかったのか、それからは通る度に顔を突っ込んで柴犬を探すようになってしまった

まだ会えたのは一度だけ」



【動画】もう一度、柴犬に会いたくて、穴をのぞいていく犬さん

こんなポストをされたのは◆KORO◆（@koro_basser）さん。



動画には、散歩中に塀の穴へ顔を近づけ、向こう側にいる柴犬を一生懸命探すビーグル犬の姿が映っています。



以前に一度だけ穴越しに顔を合わせた柴犬との出会いが、よほど印象に残っているのか、通るたびに期待に満ちた様子で穴を覗き込む姿がとても微笑ましいですね。



「可愛すぎて何回も見ちゃう」

「これは完全に恋してる顔」

「次会えたらどうなるのか気になる」

「犬同士のこういう交流ほんと癒やされる」



投稿には、癒されるという声がたくさん寄せられました。ビーグル犬の名前はビンゴくん、オスの2歳です。性格は好奇心旺盛ですが、ビビりな一面もあるといいます。普段はご飯と遊びのことばかり考えていて、車に乗るのはあまり得意ではないとのことです。ポストをされた◆KORO◆さんにお話を伺いました。



ーー塀の向こうに柴犬ちゃんがいることに気づいたのは？



「実は普段のメインの散歩コースではありません。いつもは車通りの少ない田んぼ地帯を選んで散歩をしています。ただいくつか散歩ルートはあるので日によってコースを変えています。例の塀の場所も今まで何度も何度も通ったことがあるのですが、柴犬がいることは私自身も初めて知りました。



夜にあの塀の横を歩いていると塀の向こうから気配を感じました。すぐに私もビンゴも気がつき、2匹は塀と穴越しにお互いの匂いをクンクンと嗅ぎながら興味を持ち並走しました。すると穴を通じてお互いがピタッと顔を合わせたので、すぐに写真を撮りました」



ーー柴犬ちゃんが穴から顔を出してくれた時、ビンゴくんはどんな反応を？



「顔を出した瞬間はもちろん嬉しそうでしたが、お互いの様子を伺うように一生懸命匂いを嗅いでいました。次の日からの様子を見ると、やっぱり相当嬉しかったんだと思います」



ーーそれ以来、通るたびに穴に顔を突っ込むようになったとのことですが。



「私自身もその柴犬に興味を持ったので、次の日もあえてそのルートで散歩しました。ビンゴはすぐに自分から立ち上がって穴を覗き始め、思わず笑ってしまいました可愛くて仕方がなかったです。



休日の朝に、私と奥さんとビンゴで散歩ができたので、奥さんにリードを持ってもらい、私が撮影して今回の動画を撮りました。今もまだ2度目の遭遇はできていません」



ーー動画の場所以外でも、ビンゴくんは他のわんちゃんに興味津々なのでしょうか？



「基本的に他の犬にはとても興味を持ちます。ただ苦手なタイプもいるのか、たまにとてもビビって大人しくなってしまうこともあります（笑）」



ーー再会できたらどんな反応をしてくれそうですか？



「柴犬の存在は確実に認知しているので、たくさん尻尾を振って積極的に喜ぶと思います。向こうに威嚇されないといいのですが（笑）」



ーービーグル犬の魅力はどんなところでしょうか？



「ビンゴを迎え入れる前は柴犬派でしたが、とにかく明るく元気なビーグルに魅了されました。好奇心やヤンチャ心が旺盛で室内では少し苦労することもありますが、それも可愛さのうちです。散歩量も多いので、飼い主も犬も健康的な生活が送れると思います」



一度きりの出会いが、毎日の散歩の楽しみになる。そんな純粋でまっすぐなビンゴくんの姿に、多くの人が心を掴まれた今回の動画。次こそ叶うかもしれない再会を、つい一緒に応援したくなります。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）