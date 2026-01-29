ナンバープレートでお金持ちだと思う群馬県の地名ランキング！ 2位「前橋」を抑えた1位は？【2025年調査】
車のナンバープレートに刻まれる地名には、その土地のイメージや雰囲気が色濃く反映されます。特に「お金持ちそう」と感じさせる地名は、地域の歴史や街並み、高級感のある暮らしの印象と結びつき、周囲に一目置かれる存在として注目を集めています。
All About ニュース編集部は9月22〜23日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う群馬県の地名ランキングを紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「消去法で、この3択なら前橋がいちばんお金持ちそう」（30代女性／北海道）、「名前をよく聞く場所だから他に比べて家賃が高そう」（30代女性／神奈川県）、「落ち着いた高級感があり、そのナンバーを見ただけでもちゃんとしてお金持ちなんだなと思うから」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「高崎市は新幹線駅があるなど交通の要衝であり、商業施設や新しい街並みの開発が進んでいるから」（40代女性／福井県）、「新幹線も通っている駅なので、お金持ちが住んでいそう」（40代女性／東京都）、「高崎は商業施設が充実していて利便性が高いため、それなりに暮らしにお金がかかりそうだからです」（30代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
