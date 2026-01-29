“特に幸運”な4日間がある!? 一粒万倍日、寅の日、巳の日…2026年「金運アップの縁起のいい日」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「縁起のいい日」について解説します。
金運を高めるために「縁起のいい日」を心掛けていきましょう。お金を動かす、何かを買う、貯金を始めるなど、金運にまつわるアクションを起こす時の指針となるはずです。
一粒の種を植えると、それが実を結び、万倍にもなるというおめでたい日。お金の貸し出し、商売始め、投資や開店などによい日です。
十二節、二十四節気に対応しています。
寅節（立春、雨水）……丑、午の日
卯節（啓蟄、春分）……酉、寅の日
辰節（清明、穀雨）……子、卯の日
巳節（立夏、小満）……卯、辰の日
午節（芒種、夏至）……巳、午の日
未節（小暑、大暑）……酉、午の日
申節（立秋、処暑）……子、未の日
酉節（白露、秋分）……卯、申の日
戌節（寒露、霜降）……酉、午の日
亥節（立冬、小雪）……酉、戌の日
子節（大雪、冬至）……亥、子の日
丑節（小寒、大寒）……卯、子の日
今年の一粒万倍日は以下の通り。
1月1、2、5、14、17、26、29日
2月8、13、20、25日
3月4、5、12、17、24、29日
4月8、11、20、23日
5月2、5、6、17、18、29、30日
6月12、13、24、25日
7月6、7、10、19、22、31日
8月3、13、18、25、30日
9月6、7、14、19、26日
10月1、11、14、23、26日
11月4、7、8、19、20日
12月1、2、15、16、27、28日
【寅の日、巳の日】
寅の日は、「出て行ったものが帰ってくる」日。お金を使うと、戻ってくる日。買い物、投資の吉日です。
また、七福神の一神であり金運と福徳の神様でもある毘沙門天が、寅年・寅の月・寅の日・寅の刻に現れたとされ、護り神となっています。
巳の日は、「増やす」日。財運を育て、金運を高める日。貯金や口座の開設などによい日です。金運、学問、芸事を司る弁財天が護り神です。
さて、ここで「一粒万倍日」の中に「寅の日」「巳の日」があることに気付いたあなたは、かなり金運への感度が上がっています。
2026年3月5、17日の寅の日、一粒万倍日。
2026年6月12、24日の巳の日、一粒万倍日。
この4日間は、特に幸運です。中でも、6月24日は、「己巳（つちのとみ）」の日とも重なります。
【己巳の日】
東洋思想の五行では、金は土から生まれます。この「己」の日と弁財天に護られた「巳」の日が重なる己巳の日は、金運アップの吉日とされています。十干十二支の周期で60日に1度巡ってきます。
2026年の己巳の日は、以下の通りです。
2月24日、4月25日、6月24日、8月23日、10月22日、12月21日。
旧暦は、月の満ち欠けをベースに作られているので、「満月に向かう、満ちていく月の時期」と「新月に向かう、欠けていく月の時期」も意識していくとよいでしょう。
満ちていく時期は、増やす時期。
欠けていく時期は、手放す時期。
このイメージを加えていきましょう。
2026年新月……これより満ちていく時期、“お金を貯めて”金運を育てる
1月19日、2月17日、3月19日、4月17日、5月17日、6月15日、7月14日、8月13日、9月11日、10月11日、11月9日、12月9日
2026年満月……これより欠けていく時期、“お金を使って”金運を回す
1月3日、2月2日、3月3日、4月2日、5月2日、31日、6月30日、7月29日、8月28日、9月27日、10月26日、11月24日、12月24日
さて、今日は「満ちていく時期」「欠けていく時期」のどちらでしょうか？
暦の基本となる月の満ち欠けも、金運アップに役立てましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
