昭和の高級車を思わせる外内装

日々の移動を支える軽自動車には、燃費や価格の安さといった現実的な要素がまず求められます。

その一方で「ただの移動手段で終わらせたくない」と感じる人も少なくありません。ダイハツ「ミライース」は、そうした実用性と情緒的な満足感を両立させた軽自動車です。

【画像】超カッコいい！ これが“豪華でレトロ”なダイハツ最新「ちいさなセダン」の姿です！（30枚以上）

現代の省エネ技術を土台としながら、アクセサリーによって昭和の高級車を思わせる雰囲気を楽しめる点が、大きな特徴となっています。

ミライースは2011年に初代モデルが登場しました。低燃費、低価格、そして資源消費を抑えた設計をコンセプトに開発され、ハイブリッド車や電気自動車とは異なるアプローチで環境性能を追求したことから「第3のエコカー」と呼ばれてきました。

現行モデルは2017年5月に発表された2代目で、車体構造の見直しやエンジン効率の向上によって、日常走行に十分な性能と快適性を備えています。

車両本体価格（消費税込み、以下同）で99万2200円から設定されており、軽自動車の中でも導入しやすい価格帯です。

なお、ミライースは全国軽自動車協会連合会の車種分類において「セダンタイプ」に位置づけられています。

この分類におけるセダンタイプとは、エンジンルーム、乗員スペース、荷室が明確に区分された2ボックスまたは3ボックス的な構成を持ち、主に日常の移動を目的とした乗用車を指します。

ミライースは後席と荷室が一体化したハッチバック形状でありながら、基本設計が乗用車志向であることから、このセダンタイプに分類されています。

こうした堅実な成り立ちを持つミライースですが、純正アクセサリーによって印象を大きく変えられる点も魅力です。

外装ではメッキ加飾パーツが用意されており、フードガーニッシュ（メッキ）とバックドアガーニッシュ（メッキ）の2点セットは、標準取付工賃込みで4万5540円です。

さらに、ドアミラーガーニッシュ（メッキ）は標準取付工賃込みで1万670円となっています。

これらを装着することで、シンプルなボディに上品な輝きが加わり、昭和期の高級車を思わせる落ち着いた雰囲気が生まれます。

内装にもクラシカルな演出が用意されています。インテリアパネルパック（ファインウッド調）は、センタークラスターパネル、パワーウインドウスイッチパネル、リアドアハンドルパネルの3点で構成され、価格は5万1150円です。

室内に木目調の意匠が加わることで、軽自動車とは思えない温かみのある空間が広がります。同じ構成でピアノブラック調のパネルも選択でき、こちらも価格は5万1150円です。

また、内装の雰囲気をさらに引き立てる純正アクセサリーとして、ハーフシートカバー（レース）も用意されています。

シートの座面と背もたれ部分を覆うレース調デザインで、昭和時代の高級車や応接車を思わせる上品でどこか懐かしい印象を演出します。

価格は1台分で8580円と手頃で、シートの汚れ防止という実用性も兼ね備えている点が魅力です。

さらに、日本語表記のエアコン操作ラベルも純正アクセサリーとして設定されています。

「弱」「強」「冷」「暖」「くもりどめ」といった漢字表記は、かつてのトヨタ「センチュリー」において、運転する人だけでなく後席に座る乗員への配慮も重視され、誰が見ても迷わず操作できるよう、漢字を中心とした日本語表記が多用されていたことを連想させます。

この考え方は、「道具としての分かりやすさ」を重んじる日本車らしい思想の象徴とも言えるでしょう。

ミライースの日本語表記ラベルも、その流れをくむ装備であり、単なる装飾ではなく実用性を伴ったアクセサリーです。価格は4180円です。

※ ※ ※

ミライースは、現代の軽自動車として必要な経済性や機能性をしっかり備えながら、昭和の美意識をさりげなく楽しめる一台です。

日常に寄り添う実用車でありながら、時代を超えた魅力を感じさせてくれる存在だと言えるでしょう。