熊本地震の発生から今年4月14日で10年になります。

【写真を見る】「今日の雨おかしい」中学生を動かしたのは気象予報士の“10年前の後悔” 100回以上続く命の授業

そのことを子ども達に伝え続ける気象予報士がいます。

10年前、何もできなかった

気象予報士の早田蛍さん(38)。 6歳から12歳まで3人の子どもを育てる母親です。

早田さん「子ども達はいつもあんな感じですね。自然の中の保育園で育ったので、こういう川とか山に連れてくると、自然と遊びを見つけてずっと遊んでいますね」

早田さんは熊本県八代市坂本町出身。自然に関わる仕事がしたいと、大学生の時に気象予報士の資格を取得しました。

そして、2016年4月。

熊本地震が起きた時、早田さんは幼い子どもと宮崎県で暮らしていました。

ふるさと熊本が大きな被害を受ける中、「何もできなかった」という思いを抱えていたと言います。

早田さん「熊本地震があったときに、資格を持っていても何もできなくて。やっぱり知識を生かせないと意味がない、悔しいなと思って。自分でも何かしたいと。自然災害から命を守るための何かができたらなと」

地震発生から3か月後、熊本に戻ってきた早田さんは、九州に住む気象予報士たちと、地域や学校で「防災教育」のワークショップを行う団体を立ち上げました。

手探りの中、地域での天気教室から始まり、学校で防災教育を行う機会も増えていったと言います。

その中で「2020年7月豪雨」に襲われたのです。

子どもが通う保育所は全壊

実家がある八代市坂本町も大きな被害を受け、早田さんの子どもが通っていた保育所も全壊します。

早田さん「ここが保育園があったところです。平屋の園舎がずっとあって」

保育所の跡地は更地となり、重機が入っていました。

豪雨の後、早田さんは、ある中学生の話を聞く機会があったと言います。その中学生は早田さんの防災教育を受けていました。

今日の雨なんかおかしい

早田さん「（中学生が）『今日の雨なんかおかしい』『早めに逃げよう』って声をかけたと。『この前の授業でも早めに避難しなきゃいけないよって言ってたよ』って。災害リスクを知っていることで、早めの避難につながるというのを改めて実感しました」

10年間で100回を超えた早田さんの防災教育は、「避難する力」を広めていたのです。

これからも続ける「防災教育」

1月20日、早田さんは、熊本県長洲町の小学校を訪れました。 小学校4年生を対象にした防災の授業です。

早田さん「準備、どんな行動をするか、そしてどこに行くかも。地図を見ながら考えてください」

子どもたちは、グループに分かれて、避難前に確認が必要なことや、避難するルートについて意見を出し合います。

「お兄ちゃんがいるから、力の強い人におじいちゃんをもってもらって」

「男の人とか」

「車いすは誰かが持っていくとか」

「でも結構な近道でいきたいならこうだよ」

「でも、ここあたるよ」

「遠回りでもいいから、ちゃんとしっかり安全に行きたい」

「避難しながらも手伝う」

考えたことが役に立つ

早田さん「正解はありません。こうやってみんなが理由を考えながら、こうかな？こういう準備が必要かな？こういうルートを通ろうかな？そう思ったこと全てが正解だし、災害の時に役に立ちます」

授業を受けた子どもは。

児童「すぐ避難の準備をしてすぐ避難しようと思いました。みんなで避難する大事さと、命をどう守るかが知れた」

授業が終わっても子ども達は、早田さんの元に集まり、質問や感想をいくつも伝えていました。

早田さん「実際に行動しないと命は守れないですし、迷っていたら災害に巻き込まれるということがあります。子ども達の行動力と、そしてそれを地域につなげていく力を子ども達はすごく持っていると思いますので、ここを中心にして地域につなげていっていただきたいなと思います」

熊本地震から10年、豪雨災害から6年・・・「災害の経験を、命を守る力に」早田さんの取り組みは、今も続いています。