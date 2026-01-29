やす子、ネットニュースに本音「温かい記事にしてください」 SNSに言及「全部解決してます」
ピン芸人のやす子が29日、都内で行われた映画『HELP／復讐島』（30日日本公開）公開直前イベントに登壇した。
【動画】やす子、OL姿で登場 AIとパワハラ上司への復讐計画を考案 理想の上司はコウメ太夫？
やす子は「主人公のリンダがスーツを着て登場するのですが、コマーシャルにも出させていただきまして、映画の雰囲気にも合わせたスーツで」とコンサツ会社の社員風スーツで登場。「普段、迷彩服が多いので、『ショムニ』を見て役作りしてきました」と背筋を伸ばした。
MCが、何かと話題になるやす子のSNSについて言及すると、やす子は「全部解決してます！」とアピール。さらなる追及には、作品名にかけ、「HELP！」「助けてください」と叫び、助けを求めた。
イベント終盤の写真撮影時には、報道陣一人ひとりのカメラを見ながら、”助けて”ポーズも。「いい記事にしてください。温かい記事にしてください」と訴えていた。
本作は、主人公・リンダ（レイチェル・マクアダムス）が、出張中の飛行機事故によって、パワハラ“クソ上司”ブラッドリーと無人島で2人きりになってしまい、無人島でもなおパワハラを続けるブラッドリーに怒りと復讐心を燃やしていく、“復讐エンターテインメント”。
【動画】やす子、OL姿で登場 AIとパワハラ上司への復讐計画を考案 理想の上司はコウメ太夫？
やす子は「主人公のリンダがスーツを着て登場するのですが、コマーシャルにも出させていただきまして、映画の雰囲気にも合わせたスーツで」とコンサツ会社の社員風スーツで登場。「普段、迷彩服が多いので、『ショムニ』を見て役作りしてきました」と背筋を伸ばした。
MCが、何かと話題になるやす子のSNSについて言及すると、やす子は「全部解決してます！」とアピール。さらなる追及には、作品名にかけ、「HELP！」「助けてください」と叫び、助けを求めた。
本作は、主人公・リンダ（レイチェル・マクアダムス）が、出張中の飛行機事故によって、パワハラ“クソ上司”ブラッドリーと無人島で2人きりになってしまい、無人島でもなおパワハラを続けるブラッドリーに怒りと復讐心を燃やしていく、“復讐エンターテインメント”。