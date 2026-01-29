◇ボクシングスーパーフェザー級トーナメント8回戦 大谷新星（新星）《8回戦》木谷陸（KG大和）（2026年1月30日 東京・後楽園ホール）

賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選の前日計量が29日、都内で行われ、同級8回戦で対戦する日本同級4位の大谷新星（24＝真正）は58・9キロ、同級6位の木谷陸（25＝KG大和）は58・8キロでともに一発クリアした。

木谷は高校卒業後に、メキシコに武者修行し11戦をメキシコで戦った逆輸入ボクサー。「キャリアを無駄にしたくなかった」と昨年2月に帰国し、同年9月に龍王（角海老宝石）に5回TKO勝ちで国内デビュー戦を白星で飾った。

わずか一戦でトーナメント出場権を勝ち取り「予想していなかった。運もあると思うが、（プロモーターの）大橋秀行会長と片渕剛太会長に感謝したい」と話し「ボクシング人生のキャリアアップにつながる大会」と自身に言い聞かせた。

昨年12月には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）のスパーリング相手も務めた。井上がサウジアラビア・リヤドで対戦したアラン・ピカソ（メキシコ）とは現地で「3、4回スパーした過去もあり」モンスターと6ラウンド手合わせ。「ああいうレベルの高いボクサーとやれるのは中々ない経験。経験としてプラスになった」と同トーナメント優勝に向けても大きな財産を得たようだ。

前戦後には周囲から“メキシコ仕込みのパワー”を称讃されることが多かったという。ただ「自分が“パワーの選手”というイメージはなかった。メキシコ仕込みのテクニックは見せられなかったので、明日はそれを見せたい」とニヤリ。「パワー対パワーも面白いが逆に技術を見せて最終的に倒せればいい」と自信をのぞかせていた。