¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹½±¤¦¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ÎÏÄ¤ß¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤«¤éµß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Á¥Ó¥êÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ò´¹Í×°÷¤È¤·¤Æ°ìÎÝ¼ê¤ÎÍË¾³ô¤Ç¤¢¤ë£Ô£Ê¡¦¥é¥à¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òÊü½Ð¡£Í¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Â¨ÀïÎÏÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾Íè¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë£µÇ¯Áí³Û£±²¯£¶£²£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ£°²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¥£ã£ï£í¡×¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ÏµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¼ã¼êÍË¾³ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£³°Ìî¤Ë¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÊÂ¤Ö¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡Ê£²£²¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤¬ÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤â¡Ö»öÂÖ¤ÏÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³°Ìî¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬µÕ¤ËÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Îà¿·ÄÄÂå¼Õá¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë»Ø´ø´±¤ÏÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤È±¦ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤ÐÍË¾¤Ê£²¿Í¤òà»ô¤¤»¦¤·á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½¿Þ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬°ìÎÝ¤â¼é¤ì¤ëËüÇ½À¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼ã¼ê¤¬³ä¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤Ï°ìÁØ¶¹¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Öº¸Íã¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢º£¤ä²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ëÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤éÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¼çÎÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÉüµ¢¤â»ëÌî¤Ë¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¯¤À¤ó¤Îà³°ÌîÌäÂêá¤ò¥¿¥Ê¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï²¿¤ò¸À¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤À¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬±É¸÷Éü³è¤Ø¤Î°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¤Âå¸òÂå¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥é¥à¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÊü½Ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á°½Ð¤Î³°ÌîÍË¾³ô£²¿Í¤âà»ô¤¤»¦¤·á¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤Ï¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£Êä¶¯¤È°éÀ®¡¢¤½¤ÎÈùÌ¯¤Ê¶Ñ¹Õ¤¬º£µ¨¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£