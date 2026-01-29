Ｊ２大宮は２９日、都内で２６年百年構想リーグの新体制発表会見を行った。宮沢悠生監督、スチュアート・ウェバー・ヘッドオブスポーツが冒頭に登壇した。このオフは、神村学園高（鹿児島）ＦＷで全国高校サッカー選手権で初優勝し、７得点を挙げ得点王に輝いた日高元らが新たに加入した。

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグラウンド（ＥＡＳＴ―Ｂ）、開幕戦で２月７日にＪ３松本とホーム・ＮＡＣＫで対戦する。

昨季、大宮はリーグ戦６位から臨んだ昇格プレーオフ準決勝で千葉に３点差を逆転され、敗退していた。

ウェバー氏「この半年間のシーズンはサッカー界にとってユニークなものだと考えている。若い選手をプレーさせたり、新しい取り組みをしていきたい。編成（のポイント）は人数を絞ること、平均年齢を下げることでした。ただ若手の出場機会は確約ではない。最終的に良いパフォーマンスした選手が選ばれるのは当然。しっかり得るために全力を尽くしてほしい。この半年は、宮沢監督の下、サッカースタイルの確立に取り組むとともに、若手が出ることもたくさんあると考えている。今までと違うかもしれないが、勇敢にリスクをとってやっていかなければならない」

宮沢監督「このシーズンは選手を成長させることにフォーカスし、サッカースタイルを確立し、２６―２７年シーズンにＪ１に上がれるよう、全力を尽くしたい」